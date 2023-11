"Squilli di Trombetta", up and down del weekend sportivo termolese

TERMOLI. Torna l’appuntamento con gli “Squilli di Trombetta”, diamo i voti al weekend sportivo termolese.

Pallavolo serie C interregionale maschile, Termoli pallavolo voto 10 e lode. Anche se non ha giocato per la sosta del proprio campionato, la formazione della Termoli Pallavolo merita un bel 10 con lode perché domenica scorsa, a Campobasso, la società, i dirigenti e la squadra, con in testa il presidente Pino Ferrieri e il coach Mauro Palli, hanno ricevuto il prestigioso premio come squadra dell’anno molisana.

Festeggiano quest’anno 20 anni, e il premio è il giusto riconoscimento per gli sforzi e i risultati ottenuti sui parquet di Abruzzo e Molise. Complimenti e continuate cosi.

Basket prima divisione regionale, Airino basket, voto 9. Airino basket Termoli-Blue basket Roseto 57-54. La pallacanestro termolese in grande spolvero anche nel campionato di divisione regionale. Vince con fatica e convinzione il team Gialloblù, che riesce a rimontare nel terzo quarto i 6 punti e prepararsi alla battaglia degli ultimi dieci minuti. Agonismo e difesa del team di coach Salvatore Coppola, che limita le loro guardie, e con lucidità trova canestri importanti da tutto il quintetto, trovando tiri e punti sia dal perimetro che dentro l'area. Tutti portano il loro piccolo mattoncino, difensivo e offensivo per costruire un passo alla volta la vittoria che porta ora gli "Invisibili Gialloblù" alla quinta posizione in classifica, con due vinte e due perse, e attende nel prossimo turno, casalingo, la capolista imbattuta del Bk 2k5 l'Aquila.

Calcio serie D, Termoli Calcio 1920, voto 8. Prova orgogliosa e caparbia dei Giallorossi contro la seconda in classifica, il Chieti 1922. In campo, le parti sembravano invertite. Il Termoli sembrava la seconda in classifica e il Chieti l’ultimo in classifica. Senza dubbio nei 90’ di gioco, questo divario di posizioni e punti, non si è proprio visto. Il nulla di fatto ottenuto al 90’ tra le due squadre va piuttosto stretto proprio ai termolesi. Un Termoli diverso, di molto da quello delle ultime due partite.

Dopo la prova contro il Chieti, se riesce a convincerci che non è stato solo un fuoco di paglia, allora possiamo dire che la salvezza non è più un miraggio.

Basket serie C unica Air basket Termoli, voto 7,5. Continua la volata in testa alla classifica dell’Air Basket Termoli, che regola di 14 punti l’ultima della classe Unibasket Lanciano. Nessuno pensi però che sia stata una partita amichevole, tutto il contrario. I termolesi hanno dovuto sudare non poco, i lancianesi sono venuti in riva all’Adriatico con la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere ed hanno messo alla frusta per tutti i primi tre tempi. Poi nell’ultimo, forse per lo sforzo sostenuto per tenere testa ai bassomolisani nei primi tre, di colpo è come se avessero mollato gli ormeggi e a quel punto hanno cominciato a cedere campo. La Marinelli’s Band continua a marciare alla grande. Ancora una partita quella di Roseto e poi la resa dei conti nell’ultima di andata la settimana dopo, che chiarirà molti aspetti della corsa alla vittoria finale.

Nell'ultimo fine settimana non hanno giocato il calcio a 5 serie C, la pallavolo per sosta programmata ed il Gs Difesa Grande Termoli 2016 per via del maltempo.

Galleria fotografica