Nostre eccellenze nel mondo: Vincenzo Magnati e Brand brillano in Arabia Saudita

Dog Festival a Riyadh: il podio di Vincenzo Magnati e Brand

TERMOLI. Dovremmo inaugurare una sezione ad hoc: le nostre eccellenze internazionali, passando dal campo delle arti a quello degli sport e altro ancora.

Termoli ombelico del mondo nel campo delle manifestazioni a 4 zampe, col pluripremiato Vincenzo Magnati, allevatore davvero di elevato rango.

Stavolta è stato protagonista in Arabia Saudita, stato mediorientale che si vuole accreditare in ogni campo.

Ha preso parte alla Festa del Cane, il “Dog Festival”, ospitato a Riyadh.





Un'esposizione canina di tutte le razze basata sulle regole internazionali FCI, organizzata per la prima volta a Riyadh. Un luogo imponente, costruito in 60 giorni adottando standard artistici e tecnici internazionali, su un'area di oltre 200.000 metri quadrati, e in grado di ospitare più di 40.000 visitatori alla volta.

Per la prima volta nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh Season ha ospitato il "Dog Festival", con più di 250 cani in gara in varie categorie.

Un grandissimo evento esclusivamente ad invito. Lo spettacolo si è tenuto presso la Boulevard Hall di 200.000 metri quadrati.





Trenta i partecipanti invitati da tutto il mondo, l’unico italiano invitato per la sezione addestramento, è stato Vincenzo Magnati di Termoli, che come sapete ha in zona Sinarca una grande e attrezzata struttura per l’addestramento dei cani; non dimentichiamolo è campione del mondo di addestramento dei pastori tedeschi e ora il nostro alfiere si è classificato 3° assoluto sui 30 invitati con il miglior attacco, ottenendo 99 punti su 100.

Merito anche al protagonista a quatto zampe che ha obbedito ai comandi di Vincenzo, uno splendido esemplare di pastore tedesco di nome Brand.

Complimenti al maestro e campione sempre più internazionale, Vincenzo Magnati che continua meritatamente a collezionare risultati di prestigio da un capo all’altro del mondo.

Galleria fotografica