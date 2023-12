"Squilli di Trombetta": Diamo i voti al weekend sportivo termolese

TERMOLI. Il podio più alto questa settimana va senza dubbio al Termoli Calcio 1920, voto 10. Dopo i segnali incoraggianti dati da Massimo Carnevale nella sua prima panchina a Notaresco, domenica a Monterotondo peschiamo un gran bel jolly che vale doppio nella corsa alla salvezza. Vincere fuori casa uno scontro diretto e, riaprire nettamente una corsa per non retrocedere, con questi tre punti pesantissimi, è tanta roba. Domenica prossima al Cannarsa altro scontro diretto per la zona rossa. Un’altra vittoria potrebbe proiettarci con un salto triplo fuori, seppur non definitivamente, dalle sabbie mobili e sarebbe un bel colpo di autostima che potrebbe far svoltare tutta la stagione. L’unica cosa che mi dispiacerebbe che con una vittoria inguaieremmo un mio carissimo amico, l’allenatore del Matese Corrado Urbano, una persona squisita e davvero molto competente di calcio. Purtroppo, però, in situazioni simili non c’è spazio al dispiacere, con lui comunque vada potremo alla fine stringerci la mano e abbracciarci.

Pallacanestro serie C unica Air basket Termoli, voto 9,5. Giocare una partita abbordabile ma insidiosissima con 6 uomini, 5 in campo e uno in panchina, abili e arruolati, non succede spesso. Eppure i ragazzi di Marinelli, pur soffrendo per i primi tre quarti, hanno dimostrato di essere cazzuti e caparbi. Gancio diretto all’avversario e sul filo di sirena hanno compiuto il sorpasso e hanno portato a casa due punti di platino preparando così per domenica prossima un piatto ricco con un PalaSabetta che sarà pieno come un uovo, nella gara clou che potrà indirizzare il prosieguo del campionato. Speriamo che Marinelli possa recuperare qualche uomo chiave tipo Sergio Rupi, Marinaro e altri ma intanto per loro solo e soltanto applausi.

Serie C interregionale volley maschile Termoli pallavolo, voto 9. La premiazione qualche settimana fa come squadra molisana dell’anno per il Volley, li ha gasati ancora di più. La vittoria in trasferta di sabato scorso, netta per 0 a 3, contro l’ultima in classifica non è stata di sicuro una impresa titanica ma sono proprio questo tipo di partite che potrebbero alla fine rivelarsi più pericolose. Loro l’hanno affrontata come se di fronte avessero avuto la prima in classifica, con il piglio di chi sa essere leader al di là del risultato stesso. I ragazzi sono sempre concentrati al massimo qualunque sia l’avversario da affrontare e questo è un cliché vincente sempre. Niente cali di tensione e niente atteggiamenti superficiali, la cazzimma è sempre la stessa, quando uno si abitua alle posizioni di testa usa il fisico e la tecnica ma soprattutto con la testa che vince perché quella è la stanza dei bottoni da dove parte tutto quello che poi muove il fisico. Termoli pallavolo uber alles.

Calcio a 5 serie C1 girone B Arcadia Termoli calcio a 5, voto 8,5. Questa vittoria è qualcosa di speciale. Come previsto, è stata una partita tosta e difficile contro un’ottima squadra. Consci di trovare un ambiente non facile e un pubblico locale caloroso e colorito. L’Arcadia però sapeva che avrebbe venduto cara la pelle, e così è stato. La gara, una sorta di duello Davide contro Golia. Una squadra, quella termolese, che si allena sotto la pioggia, al freddo, all’aperto e con ragazzi che di professione fanno tutt’altro. Dall’altra parte si sono trovati di fronte una corazzata che ha la possibilità di praticare questa disciplina nelle migliori condizioni che dispone di una struttura bellissima, di uno staff tecnico e di giocatori stranieri (brasiliani) di categoria superiore. Lo scorso anno in coppa ne subirono di gol 17, in 2 anni hanno sempre perso. Hanno lavorato sodo per colmare il gap e il risultato di domenica ne è la conferma. Ottimo lavoro.

Pallavolo 1 divisione volley regionale femminile Delfina, voto 7. Nel derby cittadino tra la Delfina e Termoli pallavolo in casa della Delfina, arriva la vittoria per 3 a1 per le padrone di casa che mettono a segno anche il sorpasso in classifica. Il PalaSabetta era discretamente colmo di tifosi ben distribuiti nel tifo, un ottimo segnale per la disciplina stessa. Vincono le ragazze di Alfredo Mottola che avevano inserito dei rinforzi in squadra.

Mentre le ragazze della Termoli pallavolo di Costantino Palli, voto 5,5. Nonostante l’esperta Cimino in campo si son dovute arrendere dopo aver riaperto la contesa sul 2 a 1. Il loro risveglio è stato tardivo e poco produttivo.

Calcio G. S. eccellenza, Difesa Grande Termoli 2016, voto 5. Certamente non si poteva pretendere che la squadra potesse riportare il bottino con l’Aurora Alto Casertano. Le giornate passano, le distanze dalla salvezza si allungano, è arrivato il momento di chiarire alcuni aspetti di quello che si vuole ottenere da questo campionato. Da quello che abbiamo capito da parte del patron Di Biase, ci è parso di intuire che qualche movimento per rinforzare la rosa. Se fosse così allora potremmo dire che per la squadra comincia un nuovo campionato.

Galleria fotografica