Anche Padre Enzo Ronzitti riceve “Un premio alla carriera”

CAMPOBASSO. Anche Padre Enzo Ronzitti tra i premiati della terza edizione di “Un premio alla carriera”.

Terza edizione di “Un premio alla carriera” ieri presso l’auditorium dell’ex Gil di via Milano a Campobasso, evento organizzato dal Comitato regionale Molise e dal Comitato provinciale di Campobasso dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito Sportivo del Coni e del Coni e del Cip. Un appuntamento annuale che intende ricordare con un riconoscimento alcuni personaggi della provincia di Campobasso che hanno lasciato il segno nel mondo dello sport, non solo per i risultati conseguiti a livello agonistico ma per aver incentrato tutta la propria carriera professionale a diffondere i suoi valori e principi.

Il presidente ANSMeS Michele Falcione, coadiuvato dal Presidente provinciale Giuseppe D'Elia, alla presenza del Commissioner CIA della Federazione Italiana Pallacanestro Luigi Lamonica ha inteso ricordare i seguenti personaggi:

Bruno Petti - Maestro dello Sport • Antonio (Tonino) Molinari - Ex Presidente Campobasso calcio • Sergio Di Vico - ex Dirigente Nuovo Basket Campobasso • Giovanni Ferrone - Maestro di Karate • Gino Scasserra - ex calciatore Campobasso • Siro D'Alessandro - ex calciatore Campobasso • Roberto Palladino - Dirigente Società sportiva Virtus Campobasso • Elio Tonino Fierro - Arciere società sportiva Pegasus Trivento • Padre Enzo Ronzitti - Società sportiva San Pietro e Paolo Termoli • Giulio Simpatico - Maestro di tennis.

All’interno della manifestazione, condotta dal Franco Presutti e Samantha Ciarla, alla quale hanno dato un fattivo contributo il partner nazionale La Molisana, il Centro Molisano Tartufi e Autopia, anche il Premio Speciale “Giovanni Silla”, compianto medico sportivo, già medico sociale del Campobasso Calcio negli anni 70/80, riconosciuto quest’anno al dottor Roberto Salvatore per la sua attività professionale anche nel campo sport.

La serata di ieri è stata allietata da un intermezzo musicale del cantautore molisano Luigi Farinaccio.

