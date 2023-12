Undici terne agguerrite nella gara natalizia al bocciodromo di Termoli

TERMOLI. Una gara tradizionale in pieno clima natalizio, quella disputata al bocciodromo "Madonna delle Grazie" di Termoli. Tre le terne che hanno conquistato il podio, coi risultati che sono stati diffusi da Gianfranco Di Fonso, il presidente del club, tra i più attivi del Molise in questa disciplina di grandi tradizioni, che lo scorso autunno ospitò proprio in via Asia la finale di Supercoppa Italiana.

Primi sono stati Guido Morfeo, Renato Mobilia e Pasquale Ricchiuti; secondo Amedeo Morlacchetti, Fabio Di Stefano e Franco Mobilia. Terzo il triunvirato composto da Angelo Castiello, Stefano Pellicanò e Franco Rucci, che sono riusciti a scalzare dal podio altre 8 terzetti agguerriti.

