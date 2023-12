Tracine e Barracuda trionfano al campionato di canottaggio al circolo di Termoli

TERMOLI. Passione per lo sport, quella vera, autentica, che non fa sconti. Preparazione fisica accurata, levatacce, sfidando il freddo, il vento, per essere pronti a remare, a vogare.

Il maltempo ha vanificato gli sforzi dei dieci equipaggi pronti a darsele di colpi al minuto, come nello sport così tanto caro all’indimenticabile Bisteccone Galeazzi, le cui telecronache hanno infiammato edizioni di mondiali e olimpiadi nel canottaggio. Poco importa se quello odierno è a sedile fisso.

Il circolo Canottieri Termoli, presieduto da Nico Balice, ora impegnato quasi a tempo pieno come assessore all’Urbanistica, vede l’impegno sul campo del vicepresidente Oriano Girotti.

Stamani era in programma la quinta e ultima prova del campionato interno, dove si sfidano senza pietà quattro armi maschili e sei femminili, manifestazione che si fregia dell’egida della Federazione italiana Canottaggio a sedile fisso, che prevede la disputa di regate con lance a 10 remi con timoniere.

Percorsi di 1.200 e 800 metri, dal porto turistico verso Rio Vivo, con sei e quattro virate, su lati da 200 metri cronometrati.

La quinta prova è stata portata avanti per metà, poi acqua e vento hanno costretto a sospenderla ed è stata giudicata valida la classifica maturata al termine delle quattro prove precedenti, quindi nessun tentativo di remuntada finale per gli equipaggi che erano agguerritissimi.

Tra i maschi, campionato appannaggio dei Barracuda con 40 punti, 30 per gli Shark, 24 per Sbarroni e 18 per voga...tori.

Tra le donne, trionfano le Tracine (36 punti), dietro Maruzzelle (34), Nereidi (20), Stelle marine (18), Meduse (5) e Murene (2).

