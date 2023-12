Arti marziali: buoni risultati per gli atleti del basso Molise

lun 11 dicembre 2023

TERMOLI. È terminata la prestigiosa competizione agonistica denominata Coppa Italia di Sanshou e Trofeo Nazionale Qingda organizzata dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu tenutasi a Catania dal 9 al 10 Dicembre 2023.

Oltre 150 gli atleti proveniente da tutto lo stivale per incrociare i guantoni con gli atleti più forti d’Italia.

Prima di iniziare il Presidente Vincenzo DRAGO ha ringraziato ed elogiato gli atleti della Nazionale Italiana di Wushu/Sanda per i prestigiosi risultati ottenuti nel 16th World Wushu Championships di Dallas – Texas, il miglior risultato di sempre, conquistando nel Sanda, il primo storico oro, un argento e due bronzi. Presenti alla competizione anche 4 atleti molisani, guidati dal Maestro Costanzo DI LABBIO.

Lambresa Alessio cat. Cadetti -60kg Qingda: 3 classificato (ASD ANKD Termoli);

Buttiglione Francesco cat. Juniroes – 56kg. Qingda: 3 classificato (ASD Tifernus Campomarino);

Porreca Vincenzo cat. Juniroes – 80kg. Qingda: 2 classificato (ASD Tifernus Campomarino);

Placenta Robert cat. Cadetti – 60kg. Sanda: 2 classificato (ASD Tifernus Campomarino);

A completare il Team Molisano, l’allenatore MASCILONGO Emanuele ed una decina di supporter arrivati sino in Sicilia a dare sostegno alla squadra agonista.

Anche nella pool arbitrale presente un ufficiale di gara Molisano, Anna Laura DE GREGORIO, convocata dalla Federazione Italiana e impegnata quale giudice d’angolo.

Trasferta impegnativa, ricca di emozioni utili alla crescita dei giovani atleti molisani, positivi i commenti del M.DI LABBIO che ha elogiato le capacità di ogni singolo atleta.

In attesa del calendario gare per l’anno 2024 la squadra agonista tornerà subito a lavorare nelle sedi di Termoli presso la nuovissima ed attrezzatissima palestra Neo Life Center di Via Corsica e la palestra scolastica di Campomarino.