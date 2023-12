Tante promozioni nel tennis molisano, sorridono gli atleti di quarta categoria

MOLISE. Calma piatta per quel che concerne il tennis di medio e alto livello. Una certa vivacità nei “piani inferiori”, quelli su cui sono piazzati i tennisti dilettanti.

Questo, in sintesi, il resoconto che viene fuori da un’attenta analisi delle nuove classifiche FIT appena diramante dal Settore Tecnico. Il Molise avrà anche per il prossimo anno una penuria di tennisti come propri rappresentanti in scenari importanti quali tornei Open e competizioni internazionali mentre sono tante le promozioni che riguardano per lo più gli atleti di quarta serie. Dicembre, dunque, continua ad essere per il tennis mese di verdetti, un po’ come maggio (o giugno) per il calcio e proprio in questi giorni la gran parte dei giocatori molisani può iniziare a programmare la prossima stagione in virtù delle nuove classifiche ottenute.

Il più forte di tutti è ancora Alessandro Aufiero: anche al netto di una retrocessione (era 2-7 in questo 2023 e sarà 2-8 nel prossimo anno) il giocatore campobassano potrà continuare a sognare in grande malgrado una classifica ora ridimensionata. La leggera scivolata sulla piramide nazionale è dovuta alla scelta di concentrare la propria attività su tornei all’estero, talvolta dotati di montepremi sfarzosi, piuttosto che su competizioni organizzate sul territorio italiano. Identico saltello all’indietro per l’altra punta di diamante dell’A.T. Campobasso (Vittorio Berzo). Il molisano ha lasciato l’Accademia Tennis di Foligno per tornare sui campi dove tutto è iniziato. In serie C, le tre promozioni più importanti riguardano Francesco Amore (Tennis Venafro), Alessandro Colagrossi e Gabriele Tanassi (entrambi tesserati per il club di Villa De Capoa). I tre giocatori che avevano iniziato la stagione estiva in serie D, sono catapultati adesso sui gradini più bassi della terza serie nazionale e faranno compagnia a Simone Di Pardo e ad Alessio Ciccone che su questi gradini della serie C erano già sistemati dall’anno scorso.

Ben tre promozioni (di cui due in terza categoria) riguardano un unico nucleo familiare: accade a Campobasso dove papà Marco (Germanese) over 55, è promosso 3-4 per il prossimo anno esattamente come il suo primogenito (Giacomo). 4-2 il più giovane di casa (Paolo) appena under 12.

Promozioni (tante) nei “quartieri” bassissimi della serie D che è un po’ l’equivalente della prima (o seconda) categoria calcistica: saltelli in avanti riguardano Giulio Pettograsso (sarà 4-1 nel 2024), Addolorato Peccia (4-2), Leonardo Caccavelli (4-2), Pierluigi De Bellis (4-3), e Marco Dell’Omo (4-4).

Poverissimo il parterre in rosa del Molise. Nel 2024 le più forti, almeno sulla carta, saranno Maya Amicone (3-3), Giulia Vetta (3-1) e Sarah Iannetta (4-4).