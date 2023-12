Squilli di Trombetta, chi sale e chi scende delle squadre termolesi

TERMOLI. Il Podio più alto va alle atlete della ginnastica ritmica termolese. Voto 10 e lode. Si è svolto dal 7 al 10 dicembre, presso la struttura ricettiva della Fiera di Rimini il Campionato Nazionale silver winter “Rimini in festa”, che ha visto coinvolti oltre 8mila atleti in diverse discipline sportive. È proprio il caso di dire l’Italia chiama, il Molise risponde. Nonostante le difficoltà legate all’assenza di palestre omologate, le ginnaste della Futurgimnica, con enorme spirito di sacrifico si allenano costantemente durante tutto l’arco della settimana grazie alle allenatrici Monica Fiardi, Annachiara Sabetta e Simona Vaccarella. Pur partendo da un gap strutturale, campetti e palestre su cui società di Regioni maggiormente rappresentative possono contare, i risultati sperati non si sono fatti attendere. Ed in effetti la Futurgimnica Termoli ha portato a casa risultati sorprendenti. L’atleta montenerese Girelli Ludovica, vince il titolo di campionessa italiana assoluta nella sua categoria LB2 A4, oltre a vincere il titolo italiano anche nella specialità di nastro e quello di vicecampionessa italiana nella specialità di palla. Sfiora il podio nella sua categoria l’atleta termolese Greta Maria Del Re, che ha raggiunto il quinto posto a livello nazionale nella sua categoria e classificandosi tra le prime dieci anche nelle rispettive specialità di cerchio e clavette. Di rilievo anche le altre ginnaste, Sofia Pracella, Marilù Luzzi, Sofia Votta, Marilù Calabrese, Arianna Del Gesso. A novembre scorso le atlete Paola Simone e Libera Sophia Di Palma hanno disputato a Foligno la zona tecnica qualificandosi perla finale nazionale del campionato di specialità Gold che si è svolta a Campobasso dal15 al19 novembre. Paola Simone qualificandosi al terzo posto al corpo libero e Libera Sophia Di Palma vincendo il titolo nella specialità della fune in fase di zona tecnica.

Calcio a 5 serie C1 girone B Arcadia Termoli. Voto 9,5. Campioni d’inverno con la vittoria contro il Monacilioni netta per 4 a 0. L’Arcadia balza in testa. A loro si chiedeva la vittoria e lo hanno fatto diventando Campioni d’inverno. Zero sconfitte (unica nei gironi di c1 Molise) hanno il capocannoniere con 8 reti (Carlino Alessio). Ora il campionato va in pausa, riprenderà a gennaio ma prima c’è un ritorno di coppa da giocare, sul difficile campo di Pietrabbondante. Cosa vogliamo più dalla vita?... Un lucano?

Kung Fu di Termoli e Molise, voto 9. È terminata la prestigiosa competizione agonistica denominata Coppa Italia di Sanshou e Trofeo Nazionale Qingda organizzata dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu tenutasi a Catania dal 9 al 10 Dicembre 2023. Oltre 150 gli atleti proveniente da tutto lo stivale per incrociare i guantoni con gli atleti più forti d’Italia.Prima di iniziare il Presidente Vincenzo Drago ha ringraziato ed elogiato gli atleti della Nazionale Italiana di Wushu/Sanda per i prestigiosi risultati ottenuti nel 16th World Wushu Championships di Dallas – Texas, il miglior risultato di sempre, conquistando nel Sanda, il primo storico oro, un argento e due bronzi. Presenti alla competizione anche 4 atleti molisani, guidati dal Maestro Costanzo DI LABBIO.Lambresa Alessio cat. Cadetti -60kg Qingda: 3 classificato (ASD ANKD Termoli); Buttiglione Francesco cat. Juniroes – 56kg. Qingda: 3 classificato (ASD Tifernus Campomarino); Porreca Vincenzo cat. Juniroes – 80kg. Qingda: 2 classificato (ASD Tifernus Campomarino); Placenta Robert cat. Cadetti – 60kg. Sanda: 2 classificato (ASD Tifernus Campomarino). A completare il Team Molisano, l’allenatore Mascilongo Emanuele ed una decina di supporter arrivati sino in Sicilia a dare sostegno alla squadra agonista. Anche nella pool arbitrale presente un ufficiale di gara molisano, Anna Laura De Gregorio, convocata dalla Federazione Italiana e impegnata quale giudice d’angolo.Trasferta impegnativa, ricca di emozioni utili alla crescita dei giovani atleti molisani, positivi i commenti del maestro Di Labbio che ha elogiato le capacità di ogni singolo atleta.In attesa del calendario gara per l’anno 2024 la squadra agonista tornerà subito a lavorare nelle sedi di Termoli presso la nuovissima ed attrezzatissima palestra Neo Life Center di via Corsica e la palestra scolastica di Campomarino.

Pallavolo maschile serie C interregionale Termoli pallavolo. Voto 8,5. Vince ancora, seppur faticando più del previsto, la Termoli pallavolo maschile e mantiene immutata la sua posizione di leader in classifica. Una situazione che presumiamo avrà la sua definitiva risoluzione con il Gada Pescara Volley solo il prossimo 28 gennaio 2024, quando al PalaSabetta ci sarà il faccia a faccia sotto rete. In quel dì, il ruolo decisivo potrebbe averlo anche il tifo che, bisogna riconoscere, quest’anno è davvero caloroso. Con il Lanciano, come dicevamo all’inizio, è stata una vittoria faticosa e sudata, probabilmente, per questo, anche più bella e allora Termoli Pallavolo uber alles.

Basket prima divisione interregionale Airino basket. Voto 7: L'Airino vince soffrendo e, solo nei minuti finali del match, riesce a fare girare l'inerzia offensiva in proprio favore. L’Airino aveva necessità di riscatto, anche in sofferenza, dopo l'ultimo match perso in casa di 1 punto, e il riscatto c'è stato. Punteggio sempre in bilico, con i molisani che provavano a scappare, con una difesa a uomo che non riusciva a incidere come altre volte per costruire tiri ad alta percentuale in transizione. Dal canto suo, Loreto Aprutino con le sue difese spezzava e ritmo e concedevano solo tiri dal perimetro, lavorando sulla impazienza avversaria. Nota lieta, di quattro marcatori in doppia cifra, con i gemelli Fanelli G/M sugli scudi.

Calcio serie D Termoli Calcio 1920. Voto 6,5. Il Termoli porta a casa il minimo risultato, in uno scontro diretto che alla fine muove la classifica per entrambe le contendenti. Certo in questa partita ha prevalso soprattutto la paura di perdere. Occasioni chiare da gol ci sono state, pali da entrambi le parti, occasioni fallite per un nonnulla, si è gridato al rigore da parte del Termoli ma anche se il tocco di braccio c’è stato, ad onor del vero, da alcune riprese parrebbe che la palla prima di toccare la parte del braccio abbia toccato la gamba dello stesso e se così non c’è rigore per regolamento. Il Termoli alla fine ha rischiato anche la beffa con un pallone che superava Lombardi e finiva la sua corsa sibilando vicinissimo al palo, a fondo campo. E domenica si va a l’Aquila senza il nuovo Thiaw e l’allenatore Carnevale, entrambi espulsi domenica scorsa.

Pallacanestro serie C Unica Air basket Termoli. Voto 6. Sufficienza risicata per l’Air nel big Match di domenica contro il Vasto. I primi tre quarti quasi un disastro di errori di mira, di tenuta, palloni persi in quantità industriale poi un ‘autentica sferzata di orgogli nel quarto che, però, è durata solo 7 minuti quando hanno recuperato 14 punti e a 3,30 dalla fine si era sul 65 a 65. Una volta raggiunto il Vasto, invece di affondare il colpo per tentare la vittoria, arriva un blocco incredibile che fa precipitare di nuovo la situazione e, alla fine il risultato in favore del Vasto è ancora di meno 14 (65 a 79), questo blocco non è accettabile dopo una grande rimonta costruita in sette minuti. La sufficienza è per quei 7 minuti altrimenti il voto sarebbe stato inesorabilmente insufficiente.

Calcio eccellenza Molise G. S. Difesa Grande Termoli 2016. Voto 6: Brodino caldo per il Termoli 2016 che rimedia un pari in casa che non smuove tanto la classifica. Il penultimo posto, oggi, non garantisce nulla di buono ai fini della salvezza. Per carità il tempo per rimediare c’è ancora ma sappiamo come si dice in questi casi, chi ha tempo non aspetti tempo.

Pallavolo serie D femminile Delfina volley school. Voto 5,5: Continua la scuola di apprendimento per le giovani ragazze della Delfina Volley School di Alfredo Mottola. Onestamente non era il caso di pensare che avrebbero potuto fare risultato fuori casa contro la seconda in classifica ma le sconfitte possono essere utili alla crescita

