Una vita nello sport nel ricordo di Salvatore De Gregorio: Stella di Bronzo a Bruno Fraraccio

TERMOLI. Tra i personaggi attivi nel mondo dello sport premiati coi riconoscimenti del Coni, ieri sera nel capoluogo, c'è anche il consigliere comunale Bruno Fraraccio, che al mondo dello sport appartiene da sempre.

«Caro Bruno, sono felice di comunicare che il Coni ti ha conferito la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l'anno 2021 in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella tua attività dirigenziale. Con questa onorificenza l'organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l'impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio. Mi congratulo profondamente con te, augurando che ne prosieguo dell'attività dirigenziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni.

Un riconoscimento nel segno e nel solco dell'amore per lo sport come fonte primigenia e fondamentale di educazione alla Vita.

Bruno Fraraccio sin da ragazzo si dedica con passione e talento alle arti marziali, con gli insegnamenti del Gran Maestro Salvatore De Gregorio, raggiunge da subito ambiti livelli di preparazione e numerosi riconoscimenti a livello agonistico regionale, nazionale ma soprattutto Internazionale. Avendo partecipato a ben tre Mondiali, riportando in una di esse la medaglia d'argento. Ma, forse, uno degli aspetti più significativi della nostra eccellenza molisana, Bruno Fraraccio appunto, risiede nella sua instancabile dote di insegnante e Maestro dello Sport, inteso come paradigma positivo e virtuoso per tutti.

