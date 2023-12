Squilli di Trombetta pre natalizi

TERMOLI. Volley serie C maschile interregionale Termoli Pallavolo, voto 9: Per descrivere la cavalcata della Termoli Pallavolo, in questo campionato, citiamo il ritornello della bellissima canzone di Albano “E’ la mia vita”: E va, il mio pensiero se ne va seguendo un volo che già sa in quale cuore andare e arriverà”. Diciamo, a scanso di equivoci, che i termolesi hanno faticato non poco per aver ragione sul coriaceo Montesilvano che si arrabattava nel basso della classifica, ma decisissimo a non mollare affatto la presa. Così hanno rintuzzato l’attacco portato sabato dal Gada Pescara e sono tornati di nuovo primi da soli in testa alla classifica.

Anche se non siamo in estate, vogare va sempre di moda e La Canottieri Termoli è sempre vincente, quindi voto 8,5: Passione per lo sport, quella vero, autentico, che non fa sconti. Preparazione fisica accurata, levatacce, sfidando il freddo, il vento, per essere pronti a remare, a vogare. Il maltempo ha vanificato gli sforzi dei dieci equipaggi pronti a darsele di colpi al minuto, come nello sport così tanto caro all’indimenticabile “bisteccone” Galeazzi, le cui telecronache hanno infiammato edizioni di mondiali e olimpiadi nel canottaggio. Poco importa se quello odierno è a sedile fisso.

Il circolo Canottieri Termoli, presieduto da Nico Balice, ora impegnato quasi a tempo pieno come assessore all’urbanistica, vede l’impegno sul campo del vicepresidente Oriano Girotti. Ieri era in programma la quinta e ultima prova del campionato interno, dove si sfidano senza pietà quattro armi maschili e sei femminili, manifestazione che si fregia dell’egida della Federazione italiana Canottaggio a sedile fisso, che prevede la disputa di regate con lance a 10 remi con timoniere. Percorsi di 1.200 e 800 metri, dal porto turistico verso Rio Vivo, con sei e quattro virate, su lati da 200 metri cronometrati. La quinta prova è stata portata avanti per metà, poi acqua e vento hanno costretto a sospenderla ed è stata giudicata valida la classifica maturata al termine delle quattro prove precedenti, quindi nessun tentativo di remuntada finale per gli equipaggi che erano agguerritissimi. Tra i maschi, campionato appannaggio dei Barracuda con 40 punti, 30 per gli Shark, 24 per Sbarroni e 18 per voga...tori. Tra le donne, trionfano le Tracine (36 punti), dietro Maruzzelle (34), Nereidi (20), Stelle marine (18), Meduse (5) e Murene (2).

Assente il basket di serie C unica. E’ la prima divisione con l’Airino Basket Termoli a tenere banco. Voto 8. La squadra di Coppola continua a vincere e, dopo aver espugnato il parquet di Loreto Aprutino per 77-63, batte per 63-54 l'Ortona. Come da pronostico, partita intensa e senza pause. L'inerzia della partita cambia, in continuazione con i gialloblù, con piccoli vantaggi da mantenere, contro gli assalti del team di Nervegna. Come si commentava nel pre partita, Ortona conferma tutte le caratteristiche di squadra giovane, che con sfrontatezza tecnico-tattica affronta le diverse difesa proposte da coach Coppola. I gialloblù hanno dalla loro la giusta esperienza offensiva per superare il muro alzato dagli abruzzesi, che rendono i padroni di casa ininfluenti dall'arco, concedendo solo punti dalla media e dal pitturato. Quattro sono gli uomini in doppia cifra, fotografia della coralità offensiva, che porta alla quarta vittoria in campionato alla settima d'andata. Il campionato in queste settimane si ferma e si riparte il 6 gennaio per un altro turno casalingo contro il G.S. l'Aquila.

Volley serie D femminile Delfina volley school, voto 5,5: Continuano le sconfitte per le ragazze di Alfredo Mottola, ma come diciamo da sempre, anche le sconfitte servono per crescere e fare esperienze utili.

Calcio eccellenza molisana G. S. Difesa Grande Termoli 2016. Voto 5: Arriva una sconfitta anche con l’Olimpia Agnone. Lo scotto del noviziato si è rivelato uno scoglio più duro di quello preventivato. Un girone, ormai, se n’è quasi andato e con il girone di ritorno e la possibilità di potersi rinforzare l’organico potrebbe dare una spinta in più per cercare di rimettere le cose a posto e guadagnarsi una salvezza che, però, al momento non appare agevole da conquistare.

Calcio serie D girone F, Termoli calcio 1920, voto 4. La squadra lotta per la salvezza. Sul campo difficilissimo dell’Aquilano Gran Sasso, per tutto il primo tempo, prova a imporre il proprio gioco. Prende un palo al 1’minuto ma subito dopo Esposito segna un gran bel goal, e anche il 2 a 0 con il nuovo acquisto Lorenzo Longo, mandano in crisi la squadra locale.

Nella seconda parte della gara, invece, il Termoli è letteralmente sparito. Gli aquilani hanno inserito alcuni dei nuovi arrivi e hanno cominciato a martellare la difesa del Termoli, prima colpendo due incroci dei pali a portiere battuto, poi dal 24 al 29 sono stati cinque minuti che hanno stravolto tutto. Ora con queste premesse come si può pensare di arrivare alla salvezza se non si usa la testa?

Nell’attesa del nuovo anno vi auguriamo a tutti sportivi e tifosi buone feste.

