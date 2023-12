Atleta dell'anno 2023: premiata Giusy Fatima Pia De Sanctis

TERMOLI. Giusy Fatima Pia De Sanctis premiata a Campobasso come atleta dell'anno 2023. Un premio importante, per una sportiva di razza che sa quello che vuole e vi riesce il più delle volte.

Giusy, appena ricevuto l'importante riconoscimento, ha pensato di dedicarlo prima di ogni cosa "A mio papà Rocco (Un amico d'infanzia di chi vi scrive), che da lassù mi dà il coraggio e la forza di perseguire i miei sogni. A mia madre che mi appoggia in ogni mia decisione. A tutta la mia famiglia che è complice in questa folle avventura.

Ringrazio il presidente Nico Balice, la consigliera federale Luciana Reale e il coach Fabio Patrignani per aver creduto in me, l’imprenditore Fabrizio Vanetti socio della Kangua che ha messo a disposizione le sue barche per i miei allenamenti. Ringrazio la famiglia Marinucci per essersi messa a disposizione, ringrazio la mia seconda famiglia crossfit Termoli, in particolare mio cugino Antonio Kamaji De Sanctis e Roberto Ludovico che mi allenano costantemente e mi supportano tutti i giorni. Infine ringrazio mio cugino Matteo Castriotta e i miei amici Andrea e Marianna che mi accompagno nelle mie uscite in barca. P.s. Dimenticavo, grazie anche a me per la mia caparbietà".

Per dovere di cronaca per il circolo Canottieri Termoli è stato premiato anche Gaetano Bravo.