Mediofondo ciclismo 2023: Alessio De Santis è campione italiano

ERMOLI. Nel mondo dello sport, ci sono storie che catturano l'immaginazione e ispirano. Una di queste storie è quella dell'atleta Alessio De Santis, che ha recentemente conquistato il titolo di Campione Italiano Mediofondo 2023 di Ciclismo.

Il Campionato Italiano Mediofondo è noto per essere una delle competizioni più impegnative e prestigiose, che attira ciclisti di alto livello da tutto il paese. Quest'anno, Alessio De Santis ha dimostrato di essere all'altezza, conquistando una serie di vittorie e risultati importanti su gare nazionali ed internazionali che lo hanno portato alla conquista del tanto ambito titolo.

Il percorso trionfale di Alessio ha avuto inizio con la vittoria nel circuito Specialized, culminato con il trionfo di categoria alla GF Sestriere. Le prestazioni straordinarie si sono susseguite con piazzamenti notevoli a Bra, Courmayer e Varese, che hanno garantito la qualificazione mondiale per il 2024 in Danimarca ad Alborg.

Il ciclista, originario del Molise, ha dimostrato una costanza eccezionale anche in altre importanti competizioni, come le Strade Bianche, la Maratona delle Dolomiti, la Nove Colli, la 5mila Marche e la Gialla che hanno contribuito a consolidare il suo primato nella classifica generale

Dopo la vittoria, Alessio De Santis ha espresso la sua gratitudine e riconoscenza. "Desidero esprimere il mio profondo ringraziamento a La Molisana e Specialized, che hanno contribuito in modo significativo al mio successo. La fiducia che hanno riposto in me e nel nostro team è stata fondamentale per raggiungere questi risultati straordinari."

Il suo percorso vincente è un esempio di talento, impegno e resilienza, e la sua vittoria è la sintesi di una stagione eccezionale.