Stagione coi fiocchi nel motocross, l'ultimo sigillo di Antonio Meale

In sella

In sella sab 23 dicembre 2023

TERMOLI. Lo scorso settembre ne abbiamo parlato in previsione di una gara molto importante, ma la stagione agonistica di Antonio Meale, pilota di motocross assai talentuoso, si è chiusa col botto.

Nell’ultimo weekend ha compiuto una eccezionale impresa, andando a vincere il campionato Centro Italia Abruzzo-Molise-Marche-Lazio.

Ha partecipato, inoltre, con altri lusinghieri risultati a due gare valevole per il campionato italiano come il trofeo delle regioni dove ha partecipato per il Molise.

Prossimo obiettivo il campionato italiano Expert e di nuovo il campionato interregionale.

Nel torneo Abruzzo-Molise categoria master, quinto classificato con due gare non disputate; nel campionato centro Italia Abruzzo-Molise-Marche -Lazio primo classificato categoria master e ha rappresentato anche il Molise nella gara delle regioni gara che si è svolta a Montevarchi, facendo squadra con altri due piloti molisani.

La premiazione della competizione Centro Italia si è disputata a Castel di Sangro venerdì 15 dicembre, al Teatro Tosti. Antonio Meale ha gareggiato in sella alla Kawasaki 250 4 tempi.

Complimenti al nostro alfiere termolese e in bocca al lupo per il nuovo anno 2024, che sia per lui foriero di successi e soddisfazioni.

Galleria fotografica