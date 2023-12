Da oltre 40 anni promuove lo sport delle bocce: premio alla "Madonna delle Grazie"

TERMOLI. Il Coni ha consegnato le massime onorificenze sportive nel corso di due cerimonie, tenutesi a Campobasso e Isernia.

Alla cerimonia nel capoluogo molisano, alla Scuola Allievi Carabinieri, tra gli insigniti anche l'Asd bocciofila Madonna delle Grazie Termoli, la società sportiva che da oltre quarant'anni rappresenta il movimento boccistico termolese.

Per il club presieduto da Gianfranco Di Fonso, la Stella di Bronzo al Merito Sportivo.

Una onorificenza tutta meritata per quanto fatto per lo sport cittadino e per la longevità e continuità dell'attività sportiva e sociale che viene svolta, quotidianamente, in seno alla società sportiva.

L'ASD Madonna delle Grazie Termoli ha una grande tradizione sportiva in città e nel circondario e, nel Bocciodromo di via Asia, sono cresciute intere generazioni di sportivi amanti della disciplina delle bocce.

A Campobasso a ritirare la massima onorificenza del CONI è stato il Presidente Gianfranco Di Fonso, insieme al quale c'erano il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, il vice Pasquale Mangione, il consigliere Riccardo Forte, i delegati FIB Campobasso e FIB Isernia, Antonio Di Tota e Gregorio Valente.

Lo sport delle bocce ha fatto incetta di onorificenze.

Sono stati insigniti, infatti, della Stella di Bronzo al Merito Sportivo del Coni anche i dirigenti Giuseppe Formato, Pasquale Mangione e la società sportiva Abc Castelpetroso del presidente Paolo Vacca.