Per il "Team De Santis Bike Store" è stata una stagione di successi

TERMOLI. Il mondo del ciclismo in questa fase invernale si dedica al ciclocross e alla pista, mentre quello su strada è ormai in fase di preparazione da alcune settimane; si tracciano bilanci e si disegnano nuovi traguardi da raggiungere. Per il "Team De Santis Bike Store" è stata una stagione di successi.

Il Team De Santis Bike Store ha concluso un 2023 ciclistico davvero straordinario, partecipando con successo alle granfondo più prestigiose sia a livello nazionale che internazionale. Tra le sfide più avvincenti e impegnative, il team ha affrontato con grinta e determinazione eventi di grande risonanza, tra cui la GF Strade Bianche, la GF Mont Blanc Courmayeur, la GF Sestriere, la Maratona delle Dolomiti, la Novecolli e le Tre Valli Varesine.

Le vittorie ottenute dal Team De Santis Bike Store sono state notevoli e decisive. Tra le competizioni più prestigiose, si sono distinte la GF Strade Bianche, la GF Mont Blanc Courmayeur, la GF Sestriere e il GP Colonella. Ma il successo più significativo è giunto attraverso la conquista del circuito Specialized Granfondo Series, il titolo del Campione Italiano Mediofondo ACSI, e le qualificazioni ai Mondiali in Danimarca, dimostrando l'eccellenza e la costanza dei risultati.

Gli atleti che hanno contribuito in modo significativo a questa stagione includono Maurizio De Santis, Alessio De Santis, Riccardo De Santis, Giancarlo Ronchetti, Stefano Ronchetti, Roberto D'Angelo, Domenico De Camillis, Franco Sacchetti e Romeo Cannarsa.

Il presidente Maurizio De Santis ha dichiarato: "Quest'anno è stato eccezionale. Ringraziamo gli sponsor per la fiducia e il sostegno che ci hanno offerto. Un caloroso ringraziamento va anche agli atleti che hanno dimostrato impegno, dedizione e passione in ogni gara. Confidiamo in un 2024 altrettanto ricco di soddisfazioni".