Squilli di Trombetta, i voti del primo weekend del 2024

TERMOLI.Tornano gli squilli di Trombetta dopo la pausa natalizia e, francamente, non è stato un inizio d’anno scoppiettante ma davvero deludente salvo che perl’Airino basket Termoli.

Airino basket Termoli. Voto 9,5. Nei primi impegni sportivi del nuovo anno c'è anche chi riesce a vincere. Vittoria di larga nelle proporzioni, quella dell'Airino basket Termoli, che ha battito il Gs L'Aquila 72-37, quasi doppiandolo. Una ripartenza, con una vittoria ben augurante per il 2024, nel campionato di seconda divisione regionale (ex Promozione) per il team gialloblù, che consolida in solitario e momentaneamente il quarto posto ad un turno dal giro di boa. Ora occhio alla trasferta di Giulianova contro gli Shark che chiuderà il girone d'andata che potrà dare un peso specifico determinante per raggiungere i sperati playoff. Ma il podio più alto è strameritato.

Arcadia Calcio a 5 Termoli. Voto 6,5. E’ stata sì battuta nel risultato ma non nel gioco dalla squadra della stessa categoia di Bojano. Le finali sono sempre impronosticabili, l’importante è che si dia vita ad uno spettacolo degno di questo nome e tra Arcadia Termoli e Bojano lo spettacolo c’è stato.

Basket serie C unica Air basket Termoli. Voto 5. Le aspettative che iniziasse bene l’anno nuovo ci stavano tutte, pur consci di andare a giocare su un campo difficile come quello di Campli ma che il panettone natalizio non fosse stato digerito a tal punto, questo non ce lo aspettavamo. Va bene che la squadra aveva perso il ritmo partita molto prima della sosta natalizia, per via del rinvio della gara pre natalizia che dovevamo giocare in casa, però non era immaginabile un calo di tensione simile. La squadra a Campli è andata sempre sotto e non è riuscita mai a rimontare. Settimana più di parole che di tecnica negli allenamenti, per avere una spiegazione plausibile e credibile per questa battutta di arresto inaspettata.

Calcio eccellenza molisana G. S. Difesa Grande Termoli 2016. Voto 5. Indubbiamente nessuno pensava che i giallorossi andassero a violare il campo della prima in classifica. Speravamo in un cambio di rotta per la squadra, invece tutto è rimasto come era stato laciato prima delle feste. Ora lo spettro della retrocessione diventa sempre più reale. Il tempo per apportare delle nuove correzioni ci sarebbe pure, vedremo se succederà qualcosa.

Calcio di serie D Termoli Calcio 1920. Voto 4. Dopo la gara di mercoledi 20 dicembre, l’ultima di andata contro il Campobasso, sinceramente ci eravamo illusi forse un po’ troppo nella salvezza portata di mano. Errore in questa prima partita del girone di ritorno dell’inzio del nuovo anno che ci ha riportati bruscamente sul pianeta terra, in zona inferno sempre più surriscaldato.

La sconfitta contro il Vigor Senigallia ha messo a nudo tutti i nostri limiti. Prendere due gol in otto minuti come quelli d domenica, senza avere una reazione da squadra lascia più di qualche dubbio sul nostro discorso salvezza.

Si il gol al 39’, ma è stato troppo poco per sperare in una rimonta. Poca è la spinta e la pressione sotto porta, abbiamo bocche da fuoco con polveri bagnate. Ora si va con il Porto D’Ascoli che già ci fece penare all’andata. Bisogna solo vincere.

Galleria fotografica