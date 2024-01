I tornei al circolo di Termoli tra i momenti salienti del tennis molisano nel 2023

TERMOLI. Il delegato provinciale della Federazione Italiana Tennis e Padel, Stefano Fasciano, traccia un bilancio delle attività svolte in Molise durante l'anno appena conclusosi.

«La stagione 2023 è stata caratterizzata da risultati positivi grazie al lavoro straordinario di persone volenterose ed appassionate di Tennis, che intendo pubblicamente ringraziare. Le difficoltà da affrontare nella nostra regione sono sotto gli occhi di tutti: carenza di strutture, carenza di aiuti dalle istituzioni locali e, non ultimo, la mancanza dell’autonomia regionale come Federazione Tennis essendo il Molise delegazione dipendente dall’Abruzzo (la segreteria è a Pescara).

Per quanto riguarda le attività svolte, la stagione è iniziata a febbraio, come da tradizione, con il torneo di prequalificazioni BNL - IV categoria svoltosi presso il TC Bojanodue, circolo in costante crescita dal punto di vista strutturale e di soci. Lo stesso ha ospitato a marzo anche il torneo Rodeo di III e IV categoria. A maggio l’A.T. Termoli è stata sede del torneo di III-IV categoria che ha visto la partecipazione di ben 50 atleti.

Successo sorprendente a giugno per il torneo Open nazionale a Bojano con più di 100 iscritti; nello stesso mese si sono svolte le qualificazioni ai Campionati Italiani Giovanili presso il CT Fontanavecchia di Campobasso.

Agosto e settembre sono stati i mesi degli Open del CT Isernia: circa 70 iscritti, montepremi da 2.600 euro e dell’A.T. Campobasso con 100 iscritti. La stagione si è conclusa praticamente ad ottobre con il torneo di III e IV categoria svoltosi a Termoli. Per quanto riguarda i campionati a squadre, si è registrata la solita partecipazione numerosa a tutti i livelli: dalla serie C alla serie D4 senza dimenticare le categorie Veterani.

La stagione del Padel ha visto da quest’anno l’organizzazione anche di tornei di interesse nazionale: l’Open da 1.500 euro di montepremi dell’Asd Sportiamo di Campobasso con 60 iscritti svoltosi a settembre e il torneo Open da 1000 euro di montepremi con 50 iscritti sempre a Campobasso presso Santucci Sport Zone.

Il Torneo Nazionale Wheelchair (tennis in carrozzina) è stato puntualmente organizzato dall’Urban Sport di Campobasso.

A livello individuale, dobbiamo menzionare il salto di qualità del tennista campobassano Federico Iannaccone (classe ’99), ormai entrato in classifica mondiale Atp tra i primi 500, grazie a risultati fino ad ora impensabili per un giocatore molisano. Oltre alle indiscutibili doti individuali, il ragazzo è accompagnato da una grande dedizione per il tennis e dal supporto generoso della famiglia.

Meritano una menzione particolare i circoli di Venafro, Agnone, Colletorto, Cantalupo del Sannio, Asd Baita Ferrazzano, piccole realtà che tuttavia contribuiscono in maniera determinante allo sviluppo del tennis nella nostra regione, con scuole riconosciute o con attività promozionali.

L’auspicio per il nuovo anno sportivo è che, partendo dai numeri riportati nel 2023 e nonostante tutte le quotidiane difficoltà, si possano realizzare nuovi progetti attraverso il contributo e l’unione di tutte le componenti del nostro piccolo-grande territorio».