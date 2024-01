Athletic Club Termoli si aggiudica il trofeo "Luigi Di Nunzio 2024"

TERMOLI. Per il terzo anno consecutivo la società di atletica termolese Athletic Club Termoli si aggiudica il trofeo "Luigi Di Nunzio 2024", manifestazione di cross (corsa campestre) più prestigiosa della regione Molise, giunta alla sua 56°edizione.

L'evento è stato come ogni anno magistralmente organizzato dal Gruppo Sportivo Virtus Campobasso presso l'ex Forum Park in quel di Vinchiaturo e come sempre rappresenta l'inizio della stagione agonistica delle competizioni del campionato regionale di Cross, che vedranno l'ultima e decisiva tappa, ai fini delle classifiche, svolgersi proprio a Termoli in località Rio Vivo presso il campo dell'associazione Molise Ultravolo.

I ragazzi adriatici hanno primeggiato nella maggior parte delle gare previste ed hanno consentito con le loro prestazioni di trionfare per l'ennesima volta nella classifica assoluta di società. Enorme soddisfazione per lo staff tecnico ed il direttivo della compagine termolese, sempre più impegnati a garantire agli atleti la possibilità di partecipare alle più importanti competizioni a livello nazionale, con risultati sempre più soddisfacenti al di là di ogni più rosea previsione.

Prossimi impegni ad Ancona, con le gare indoor, ed a Larino con la seconda tappa del campionato regionale di Cross, così da proseguire nel programma annuale... sempre di corsa.