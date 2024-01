Violante Verangela e Candida, campionesse di cross

LARINO. È appena terminata la quinta edizione della "Corriamo tra gli ulivi", gara di corsa campestre perfettamente organizzata dalla società Larino Run in contrada Monte Arcano a Larino.

La manifestazione, valvole come campionato regionale Fidal di società e individuale Master, ha visto la partecipazione di numerosi atleti, oltre 200 e di blasonate società provenienti da tutta la regione. Per la Runners Termoli presenti due atlete, Candida Pascale che ha vinto la gara femminile conquistando in contemporanea il titolo di campionessa regionale SF50 e l'allieva 16enne Violante Verangela Menadeo che è giunta prima al traguardo nella gara a lei riservata.

