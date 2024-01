Passione e precisione: Freccette a bersaglio a Termoli

Campionato provinciale di Freccette a Termoli

TERMOLI. Nel complesso "La Vida" spazi attrezzati per ospitare in questo penultimo fine settimana di gennaio la finale provinciale di Dart, ossia delle Freccette, specialità indoor sempre più in rampa di lancio.





L'avvio della gara è stato dato ieri mattina, con l'inizio delle fasi finali a squadre di serie C, col torneo per squadre non classificate e il campionato provinciale di singolo, con 4 categorie maschili più quella femminile.





Oggi era prevista quella di serie B. Insomma, una architettura molto articolata, a testimonianza del livello a scalare di le scaglia a bersaglio. Organizzazioni a cura di Asd Only Games e Fidart, che appartiene alla Federazione italiana Giochi e Sport Tradizionali.





Il meglio del territorio si sta dilettando in questa disciplina che sta sempre più prendendo spazio tra i praticanti, in Italia non siamo ancora a livello di Olanda e Inghilterra, ma il movimento comincia sempre più a lievitare, in passato sempre a Termoli abbiamo assistito a eventi di caratura assoluta, anche internazionale.





Nel passato abbiamo spesso ospitato anche le cronache delle competizioni locali, poiché la passione per le freccette, al di là delle serate trascorse nei locali, sin dagli anni novanta, diventa sempre più un elemento agonisticamente interessante e le sfide planetarie trovano spazio nei palinsesti di piattaforme come Dazn.





