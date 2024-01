Studenti e atleti: come corrono ragazzi e ragazze dell'istituto Majorana

TERMOLI. Anche quest'anno, a partire da mercoledì 24 gennaio, scendono in campo e in pista per momenti di alto agonismo.

Ogni anno, grazie a queste competizioni, emergono nuovi talenti, l'Istituto Majorana è rappresentato, nella corsa campestre, da quattro categorie: Allievi, Allieve, Juniores femminile e maschile.

Alla prima manifestazione hanno partecipato per le scuole secondarie di secondo grado circa 18 Istituti con 250 studenti. Ottime prestazioni per i nostri studenti sia a livello individuale, dove spicca il primo posto categoria Allievi con Sabetta Christian, sia di squadra, piazzandosi al terzo posto.

La squadra di Allievi che andrà alle Regionali è formata da: Christian Sabetta, Samuele Palladino, Daniel Della Posta e Francesco Beccia.

Nella categoria Allieve il 2^ posto di Cecilia Allegretti e in quella Juniores il 4^ posto di Giulia Borelli.

Gli studenti sono stati accompagnati dalle professoresse Francesca Taralli e Nicoletta D'Ortona.

«Non ci resta che incrociare le dita per la fase regionale», fanno sapere dal Majorana.