Forza Jannik Sinner, soci e appassionati riuniti per la finale degli Australian Open

TERMOLI. Il tennis continua a vivere un momento davvero straordinario, sull'onda di un 2023 che si è chiuso col trionfo in Coppa Davis, il best ranking di un tennista italiano eguagliato da Jannik Sinner, con la finale conquistata alle Atp Finals di Torino, il secondo posto della squadra azzurra femminile nella Billie Jean King.

La prima finale Slam agli Australiano Open nella storia (non dimentichiamo quella sfortunata di ieri in doppio con Bolelli-Vavassori), ha portato Jannik Sinner a essere lo sportivo numero uno d'Italia al momento.

Come già avvenne per le manifestazioni del novembre scorso, atmosfera di entusiasmo vivo al circolo Tennis di Termoli, dove soci e direttivo condividono assieme, radunandosi, queste tappe compiute a grandi passi verso l'Olimpo, come possono garantire per anni non solo Sinner, ma i tanti giocatori di livello che si sono affermati e stanno ancora accreditandosi per compiere ulteriori balzi di qualità.

Forza Jannik.

Galleria fotografica