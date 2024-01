Titanico Jannik Sinner, il fuoriclasse della porta accanto trionfa agli Australian Open

TERMOLI. Un trionfo memorabile, per la portata del successo, il prestigio deli avversari battuti e la dinamica del torneo, primi cinque turni come un rullo compressore, vittoria schiacciante su Nole Djokovic, il numero uno del mondo e la rimonta clamorosa su Daniil Medvedev in finale.

Prima vittoria del Grande Slam agli Australian Open per Jannik Sinner, il numero uno dello sport italiano attualmente, che riporta il tennis tricolore al Roland Garros del 1976 vinto da Adriano Panatta, di cui aveva emulato la conquista della Coppa Davis solo pochi mesi fa.

Pronti a fare la storia, col sorriso di un fuoriclasse della porta accanto, e non c'è miglior viatico che aggiudicarsi l'Happy Slam, recuperando sotto 2 set a zero. Titanico Jannik Sinner.