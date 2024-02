Arriva in Molise il campione del mondo paralimpico di calcio balilla

CAMPOBASSO. Quella di sabato 3 febbraio 2024 sarà una mattinata speciale per l’Istituto “Petrone”, da dedicare ai valori educativi e formativi dello sport. Dalle ore 9:30, in Auditorium, gli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria e i ragazzi delle classi I e II della scuola Secondaria, attualmente coinvolti nell’attività sportiva di Calcio Balilla in collaborazione con il Comitato Paralimpico, avranno l’opportunità di incontrare Francesco Bonanno, Presidente e fondatore della Federazione Paralimpica Italiana di Calcio balilla, nove volte campione del Mondo e Medaglia D’oro al Valore Sportivo.

La visita speciale del campione impreziosirà l’esperienza del calcio balilla che intende integrare la specifica disciplina con le competenze sociali e civiche di ciascuno offrendo a tutti la possibilità di sperimentare una pratica motoria e sportiva non escludente e in grado di valorizzare la socialità, l’inclusione, l’autonomia, il benessere psico-fisico, il divertimento del gioco e dello stare insieme.

Bonanno racconterà ai ragazzi il suo sogno e il suo percorso da campione, costellato di momenti di gloria, ma anche di difficoltà. I sogni si possono realizzare con l’impegno, la forza di volontà e il sacrificio. I limiti si possono superare, con dedizione e determinazione. Lo sport insegna proprio questo, oltre a promuovere quei valori fondanti quali l’integrazione, l’inclusione e il rispetto, che rappresentano le vittorie più importanti per i nostri ragazzi.

L’incontro con il campione mondiale saprà valorizzare la funzione educativa e formativa dello sport, fondamentale fattore di crescita e di miglioramento delle relazioni e risorsa inestimabile da custodire.

Campioni, infatti, non si è solo in campo, ma anche e soprattutto nella vita e questa sarà la miglior lezione che gli alunni potranno imparare da Francesco Bonanno, sportivo eccezionale e persona straordinaria.