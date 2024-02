Poker di medaglie d'oro agli assoluti di danza sportiva, che fuoriclasse Nicolas Ficocelli

Talenti in vetrina mar 13 febbraio 2024

CAMPOMARINO. Ne ha fatta di strada Nicolas Ficocelli, il ballerino di Campomarino - mai rima fu più proverbiale - che ha già un palmares da fare invidia. Poker di medaglie d'oro, domenica scorsa 11 febbraio, ai campionati assoluti ospitati dalla città gigliata.

Nel meraviglioso scenario della Stazione Leopolda di Firenze si è appena conclusa la competizione di danza sportiva più importante d’Italia che ha decretato i Campioni Italiani Assoluti delle varie categorie di tutte le discipline delle danze urban.

Un’intera e intensa giornata di gare che si è conclusa oltre la mezzanotte e che ha messo a dura prova tutti i partecipanti. Tra loro anche Nicolas, il ballerino quindicenne della Asd Peter Pan di Termoli, che come sempre ha dato il meglio di sé salendo per ben 4 volte sul gradino più alto del podio, vincendo tutte le competizioni a cui ha preso parte, conquistando così: il titolo di Campione Italiano Assoluto di Popping , di Hip Hop, di Hip Hip Battle e di Street Dance Show. Grazie a tante ore d'allenamento, sacrificio e alla sua grande passione per la danza, Nicolas si è così guadagnato nuovamente la convocazione della Federazione Italiana Danze Sportive a rappresentare l’Italia nei prossimi Campionati Mondiali e Europei.

