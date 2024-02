I termolesi Stefano Pellicanò e Amedeo Morlacchetti vincono il trofeo "Bocciodromo Comunale"

TERMOLI. I termolesi Stefano Pellicanò e Amedeo Morlacchetti della Madonna delle Grazie si sono aggiudicati il Trofeo Bocciodromo Comunale, gara di bocce, a carattere regionale, specialità coppia, organizzata dall’ASD Bocciodromo Comunale Campobasso, club presieduto da Luigi Colavecchia.

I due vincitori hanno superato, nella finalissima disputata nell’impianto di via Insorti d’Ungheria a Campobasso, la coppia della società Il Laghetto Venafro, composta da Vincenzo Penna e Mario Spada. Appassionante ed equilibrata la finale, con l’iniziale largo vantaggio di Pellicanò e Morlacchetti, prima del ritorno dei venafrani, abili a portarsi sul 10-11 in proprio favore, prima dell’allungo decisivo della formazione termolese, che nell’ultima tornata ha piazzato i due punti per il 12-11 finale.

Al terzo posto la coppia beneventana Giuseppe Maio – Nino D’Averio di Ceppaloni, quarta piazza per Nazzareno Morlacchetti e Renato Mobilia della Madonna delle Grazie Termoli.

Altra kermesse pienamente riuscita per il movimento boccistico molisano con 82 coppie ai nastri di partenza e un totale di 164 atleti al via.

A completare il quadro dei finalisti sono stati: Daniele Di Blasio e Angelo Sferruzzi del DLF Benevento (quinti), Giuseppe Padulo e Luigi Rauso della Riccese Riccia (sesti), Giuseppe Bernardo e Clemente Bernardo della società La Fiorita Cervinara (settimi), Aldo Giovannelli e Giovanni Prebenna delle Fortezze Volanti Ariano Irpino (ottavi), Remo Di Principe e Alessio Carcione de La Folgore Cassino (noni), Attilio Notte e Nicola Perrella dell’ABC Castelpetroso (decimi), Antonio Salone e Richard Vettese di Gaeta (undicesimi).

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise, coadiuvato dall’arbitro di campo Franco Colavecchia.

Alle premiazioni presente il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, insieme al Delegato Provinciale FIB Isernia, Gregorio Valente.

Prossimi appuntamenti: domenica 18 febbraio 2024, dalle ore 9, Terna Regionale ‘Lui-Lui-Lei’, organizzata dalla Bocciofila Avis Campobasso; da martedì 20 a giovedì 22 febbraio, dalle ore 19, Terna Regionale Imposta, Trofeo Carnevale, organizzato dalla Bocciofila Avis Campobasso; domenica 25 febbraio 2024, dalle ore 9, Trofeo Juniores Avis, Individuale Juniores Under 15 e Under 12, organizzato dalla Bocciofila Riccese Riccia.