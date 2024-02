Trionfa nella Coppa Italia di rally, il galà col driver molisano Giuseppe Testa

CAMPOBASSO. Ribalta di rilievo, sabato al PalaCongressi di Taormina in Sicilia, per Giuseppe Testa. Il driver figlio d’arte di Cercemaggiore andrà a ritirare il premio, da parte dell’Aci, per il successo nella Coppa Italia di rally.

Il giovane pilota molisano sarà tra i protagonisti di un evento voluto all’Automobile Club – presente nella circostanza col proprio presidente Angelo Sticchi Damiani – per omaggiare i vincitori dei titoli tricolori nelle diverse specialità.

Per Testa – che al momento ancora non ha svelato i programmi per quest’anno, che senz’altro però lo vedrà al via in un contesto di rilievo – ci sarà un’altra stagione sotto le insegne della scuderia siciliana Ro Racing.