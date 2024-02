Tutto pronto per la gara ciclistica "Fondo molisana"

TERMOLI. Si svolgerà a Termoli, domenica 25 febbraio, la “XXXIII Fondo Molisana", gara ciclistica amatoriale a livello nazionale organizzata dalla asd Tri-Race team Termoli.

Le società sportive provenienti da tutte le regioni d'Italia sono 78.

L'itinerario, con partenza dei concorrenti, avverrà presso il nucleo industriale di Termoli con punzonatura, ritiro pettorali e pasta party presso il ristorante “Roccos” in via Enrico Mattei.

La partenza avverrà alle ore 9.30 su un circuito di km 35 da ripetere 3 volte per to. 105 km.

Il percorso prevede sp48-Portocannone-sp 40-San Martino in Pensilis-Ururi-ss87 (Piane di Larino) - da ripetere 3 volte. È prevista la fine mella manifestazione alle ore 12.30.

I corridori, con nomi di tutto rispetto, a partire dal campione europeo Wladimiro d'Ascenzo, il campione italiano Ivan Martinelli, Celani Emidio, Mosca Flaviano nelle varie categorie. La regione Molise, schiera il neo campione italiano Alessio de Santis. Sarà una grande sfida.

In campo femminile, la professionista molisana Noemi Eremita che gareggerà come ospite, la campionessa italiana Valeria Zappacosta, Caterina Bello del team Pedale Elettrico, Isabella Iacovissi del g. s. Esercito, Emanuela Sampaolesi del team Go Fast, Sabrina Celiberti che andrà a rappresentare la asd Valle del Trigno che sarà presente con 35 atleti.

Grande soddisfazione dal presidente nazionale Opes Ciclismo Bruno Irace, anche direttore di corsa dell’evento.

Questo comunicato, è valido anche per informare gli utenti dei paesi interessati, dove anticipatamente ci scusiamo per il disagio che potremmo arrecare alla circolazione stradale, all’uopo sono stati individuati i seguenti percorsi alternativi:

per Larino-Casacalenda: dalla ss87, prendere la ss647(bifernina) e salire a Larino per la sp 137:

da Ururi per Termoli: sp 157 dir. Serracapriola e proseguire per ss 16 per Nuova Cliternia- Campomarino;

da San Martino in Pensilis per Termoli: sp 129 dir Nuova Cliternia e poi tutte le direzioni.

Si ringrazia per la collaborazione, il comando di Polizia stradale di Termoli, comandante Salvatore Augelli, la Questura di Campobasso, Comando provinciale dei Carabinieri e la Prefettura di Campobasso, e la regione Molise che con il loro impegno, faranno sì che questa importante manifestazione si possa svolgere in massima sicurezza.