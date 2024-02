A Termoli l'ultima tappa del campionato regionale di Cross

TERMOLI. Si svolgerà domenica 25 febbraio 2024, a partire dalle ore 10 presso l'aviosuperficie dell'associazione Molise Ultravolo in località Rio Vivo a Termoli, l'ultima tappa del campionato regionale di cross (Corsa Campestre).

La manifestazione sarà organizzata dalla locale società di atletica Athletic Club Termoli in collaborazione con il comitato regionale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e vedrà la partecipazione di diversi atleti rivenienti da quasi tutte le società presenti sul territorio regionale; per alcuni di loro in base anche ai risultati ottenuti in quest'ultima gara , ci sarà poi la possibilità di entrare a far parte della rappresentativa molisana che si cimenterà nelle competizioni nazionali che quest'anno si svolgeranno il prossimo 10 marzo 2024 in quel di Cassino (FR).

La società termolese schiererà in gara gran parte dei propri tesserati dai più piccoli ai più grandi per un numero di iscritti che si aggira intorno alle settanta unità, a questi si aggiungeranno, si spera, almeno altrettanti atleti rivenienti dalle altre società regionali per dar vita ad una splendida giornata di sport.