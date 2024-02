‘Lui-Lui-Lei’: al bocciodromo la competizione mista

CAMPOBASSO. Al Bocciodromo Comunale di Campobasso, con l’organizzazione della Bocciofila Avis Campobasso del presidente Giuseppe Iacovino, è stata disputata una terna imposta regionale ‘Lui-Lui-Lei’, che ha visto sedici formazioni al via per un totale di 48 atleti, 32 uomini e 16 donne.

A vincere la competizione è stata la terna composta da Corrado Puzo, Flora Berlingieri e Gabriele Rocco della società La Torre Vinchiaturo.

Al secondo posto la formazione con Franco Colavecchia, Roberto Grano e Anna Mancinelli del Bocciodromo Comunale Campobasso.

Il direttore di gara è stato Antonio Iacobucci, arbitro regionale dell'AIAB Molise.

Intanto, in questa settimana, dal 20 al 22 febbraio 2024, si sta disputando, sempre al Bocciodromo Comunale di Campobasso e sempre con l’organizzazione della Bocciofila Avis Campobasso, una terna imposta regionale con al via 40 formazioni e 120 atleti. La kermesse è diretta dall’arbitro regionale Silvio Mancino.

Domenica 25 febbraio 2024, invece, la Bocciofila Riccese di Riccia organizzerà il 1° Trofeo Avis Juniores con 41 giovani atleti in gara, 26 Under 15 e 15 Under 12.

Una domenica in cui i riflettori del movimento boccistico molisano saranno rivolti ai più giovani in una giornata di festa sportiva a Riccia.

I giovanissimi atleti in gara sono tesserati per la Bocciofila Riccese, la Bocciofila Avis Campobasso e la Rionerese di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza.