Arti marziali: il secondo memorial Ivan Vincenzi

TERMOLI. Il maestro Carmine De Palma, responsabile Msp Italia, tecnico nazionale del settore Kung Fu e allenatore-coach della Nazionale italiana di Kung Fu, nonché presidente dell’a.s.d. Scuola di Kung Fu Shaolin Kickboxing con sede a Termoli e con sedi decentrate a Vasto e Petacciato, organizza sul nostro territorio un evento a carattere nazionale di Kung Fu Shaolin, Wushu, Taichi e Sanda aperto a tutte le Scuole del territorio Nazionale e soprattutto per tutte le associazioni della Regione e le Regioni confinanti alle nostre, dai 5 anni in poi tutti possono essere partecipi e atleti che scendono sul tatami per divertirsi e cercare di arrivare sul podio, si prevedono 500 atleti provenienti da tutta Italia.

Per le iscrizioni c’è tempo fino al 29 febbraio inviando i moduli di iscrizione al Maestro De Palma Carmine, carminedepalma@hotmail.it, oppure info 320.70.90.241 e scaricabili sul sito: https://carminedepalma.wixsite.com/kungfuitaly/eventi