Paolo Totò e Caterina Bello primi al traguardo della "Fondo Molisana"

TERMOLI. Fondo molisana di ciclismo sulle strade del basso Molise. Non è stata una mattinata baciata da sole quella di domenica 25 febbraio, condizioni meteo non proibitive, ma nemmeno idilliache, per le decine di ciclisti che si sono affrontati su tornanti e rettilinei. Nella gara maschile, dove una dozzina sono stati gli atleti ritirati, a giungere al traguardo 128 ciclisti. A vincere Paolo Totò, del Team Go Fast, che ha battuto allo sprint una ventina di corridori.

In campo femminile, quattro le cicliste che hanno partecipato, a primeggiare è stata Caterina Bello, del Team Pedale Elettrico.

Qui tutti i risultati, comprese le varie categorie.