Bocce: il Trofeo Avis Juniores a Christian Gioia e Anthony Simiele

RICCIA. Quarantadue Under 15 e Under 12 hanno preso parte al Trofeo Avis Juniores, organizzato dalla Bocciofila Riccese del presidente Nicolino Vassalotti e del vice Giuliano Panichella.

A vincere la kermesse Under 15 è stato Christian Gioia della Bocciofila Riccese, alla sua seconda gara vinta in tre giorni.

A imporsi tra gli Under 12, invece, è stato Anthony Simiele della Bocciofila Avis Campobasso.

La finalissima Under 15 è stata appassionante con il vincitore Christian Gioia e la seconda classificata, la lucana Sofia Leone della Rionerese di Rionero in Vulture, bravi a disputare un match di ottimo livello e ricco di colpi di scena, terminato al fotofinish, 12-11, in favore del giovanile atleta molisano.

Sul podio, altri due atleti della Bocciofila Riccese: Simone Ciccotelli (terzo) e Alfonso Iannone (quarto). Anche per quest’ultimo un fine settimana da ricordare dopo il successo nel Trofeo Carnevale di tre giorni prima.

Quinta posizione per Michele Di Nonno della Bocciofila Avis Campobasso.

Nella competizione Under 12, il campobassano Simiele ha avuto la meglio sul lucano Pasquale Caposicco della Rionerese (secondo), Tommaso Barrea della Bocciofila Avis Campobasso (terzo) e Simone La Rotondo della Rionerese (quarto).

I direttori di gara sono stati Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise, e Giuseppe Bozza, arbitro provinciale dell’Aiab Campobasso.

Alle finali presenti il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, col consigliere Mario Perrella, insieme al sindaco di Riccia, Pietro Testa, alla consigliera regionale Micaela Fanelli, e alla presidente dell’Avis Riccia, Clarissa Di Criscio.

Intanto, tre giorni prima della gara nella cittadina fortorina, i giovanissimi Christian Gioia e Alfonso Iannone, insieme al senior Giuseppe Bozza, della Bocciofila Riccese Riccia hanno vinto la Coppa Carnevale, competizione a carattere regionale a terna con categorie imposte. Una gran bella soddisfazione per i due Under 15 riccesi, che col loro compagno Bozza hanno vinto la loro prima competizione ufficiale.

Da due anni sulle corsie di gioco di Riccia, Gioia e Iannone, insieme a Bozza, hanno sorpreso tutti, compresa l’esperta terna di Gaeta, composta da Antonio Salone, Giovanni Di Cecca e Cosmo Buonaugurio, contro cui la formazione riccese ha vinto la finalissima, per 12-10.

Una finale dai due volti con l’iniziale vantaggio, fino al 10-2, della terna riccese, prima del ritorno dei laziali, abili a recuperare sul 10-10. L’ultima tornata è stata appannaggio di Gioia, Iannone e Bozza, i quali hanno conquistato i due decisivi punti finali.

Sul podio anche Pasquale Mangione, Giuliano Iapaolo e Mario Di Iorio della Frosolonese (terzi) e Franco Colavecchia, Franco Di Zinno e Giuseppe Luciani del Bocciodromo Comunale Campobasso (quarti). Quinta posizione per Attilio Antonioli, Domenico Guido e Antonio Iacobucci della Bocciofila Avis Campobasso.

Ad organizzare la kermesse, che ha visto la partecipazione di trenta terne e novanta atleti, è stata la Bocciofila Avis Campobasso del presidente Giuseppe Iacovino. Il direttore di gara è stato Silvio Mancino, arbitro regionale dell’Aiab Molise.