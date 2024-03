Nuoto paralimpico, in piscina arrivano tre record di valenza nazionale

TERMOLI. Tre record di categoria, a livello nazionale, al primo meeting interregionale Finp Molise-Abruzzo che si è tenuto all’impianto M2 di Campodipietra. Una manifestazione realizzata in collaborazione con la Fin Molise e con il supporto dell’immancabile Cip Molise.

Dunque un bilancio positivo sia per le società della regione, ASD Termoli Nuoto, Emmedue, H2O Sport e Scuola Nuoto Isernia, che per quelle abruzzesi, APD Vita e Sport e ASD Rosetana Nuoto.

Esordio per l’Emmedue con l'atleta Mariantonietta Di Geronimo promozionale, ottimo tempo sui 25 stile e dorso. Altro esordio per Alessandro Schembari della Termoli Nuoto sui 50 e 100 stile libero. Riconferma, per le società molisane scuola Isernia nuoto con miglioramento del tempo sui 25 st e do, per le atlete Adele Berardi e Giorgia Di Pasquale. Il veterano della Termoli Nuoto Fuzio Gaetano ha fatto, poi, il suo migliore sui 100 e 50 stile. Ed un encomio speciale per la H2O sport per il record di categoria sui 200stile libero con l'atleta Gaia Grazia Verardi. Giornata di campionato fruttuosa con gli altri due record di categoria per la ASD Rosetana Nuoto con l'atleta Sara Di Marco sui 50 dorso e 50 rana.

Un campionato che ha, ancora una volta, registrato la stretta sinergia tra le delegate Finp di Molise ed Abruzzo, Antonella Ruccolo ed Elvia Rega

Soddisfatte per la riuscita dell’evento anche il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella ed Amelia Mascioli della Fin.

Dagli organizzatori un ringraziamento sentito pure all’allenatrice nazionale, Federica Fornasiero ai tecnici e alle famiglie degli atleti!