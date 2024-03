Riforma del Lavoro sportivo, in Molise il presidente della Fise Marco Di Paola

CAMPOBASSO. Torna in Molise il Presidente della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), l’avvocato Marco Di Paola, in occasione della giornata di formazione e informazione sulla ‘Riforma del Lavoro sportivo’ organizzata dal Centro Studi Federale.

L’evento, che si svolgerà il prossimo mercoledì 6 marzo dalle ore 10 presso la sede del Coni Molise, in via Sicilia, 116 a Campobasso, sarà introdotto dai saluti della delegata regionale Fise Molise Laura Praitano.

I tesserati accreditati potranno cogliere questa occasione di aggiornamento in merito alle recenti innovazioni normative sul “riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

Interverranno inoltre il dott. Ettore Artioli, Consigliere federale, e la dott.ssa Radiosa Rinaldi del Dipartimento di Veterinaria - Tutela del Cavallo Fise.

Tra gli ospiti Pina Calcagnile, delegata provinciale Coni Molise, Donatella Perrella, presidente Cip Molise, Luca Praitano, assessore allo Sport al Comune di Campobasso e il professor Giuseppe Calcagno, presidente del Corso di laurea magistrale in Management dello Sport dell’Università degli Studi del Molise.

“Una importante occasione di incontro e confronto non soltanto per i tesserati - dichiara la delegata regionale Fise Laura Praitano - ma anche per la stampa, su una riforma che coinvolge da vicino numerosi professionisti del settore. Come sempre la Fise è vicina ai territori e, attraverso il presidente Marco Di Paola, ha inteso erogare un momento formativo utile a sciogliere eventuali dubbi e a creare un momento di confronto. Ecco perché è importante avere con noi - continua Praitano - ospiti vicini al mondo sportivo e alla Fise Molise come il Comune di Campobasso attraverso l’assessore Praitano, la dott.ssa Perrella, con cui si è collaborato spesso su progetti legati alla disabilità, e il professor Calcagno, con cui si è di recente siglato un protocollo d’intesa tra Fise Molise e Unimol.”