Cresce l'attesa per la terza edizione del "Giro delle Vigne"

In sella

In sella dom 10 marzo 2024

BASSO MOLISE. Cresce l'attesa per la terza edizione del Giro delle Vigne.

Sul classico circuito intorno ai vigneti del basso Molise si daranno battaglia "sportiva" numerosi atleti dalle varie regioni d'Italia, l'Asd figli del vento da sempre impegnati a promuovere il basso Molise offrendo agli atleti prodotti locali e molisani.

Quest'anno il borgo che ospiterà la manifestazione ciclistica sarà la città delle Carresi e della pampanella San Martino in Pensilis, dove il primo cittadino Giovanni Di Matteo non ha perso l'occasione per abbracciare il progetto, infatti i numerosi atleti hanno già prenotato le varie strutture ricettive, B&B ed hotel anche l'indotto della ristorazione ne risentirà calcolando che siamo ancora fuori stagione.

I figli del vento ringraziano l'amministrazione comunale.