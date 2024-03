La "mammina volante": Candida Pascale sfiora il podio ai campionati italiani di Cross

TERMOLI-CASSINO. La podista termolese Candida Pascale non si ferma più, si classifica quinta nella sua categoria ai campionati Italiani di corsa campestre, a cui ha partecipato in forza alla società Runners Termoli.

Una bella storia cominciata 10 anni, quella di Candida, quando da mamma accompagnò le sue due bambine a fare atletica leggera allo stadio Cannarsa, tesserandole con la Runners Termoli.

Da allora, quella mamma, seguendo gli allenamenti delle figlie dalle tribune, si incuriosì e per gioco chiese ai tecnici se poteva correre in pista in quell'ora.

Da quel momento l'atletica diventò parte della sua vita. Allenamenti seguiti con costanza, tanti sacrifici, rinunce e piano piano i primi risultati. Oggi Candida Pascale ha partecipato ai campionati italiani di Cross a Cassino.

Partecipazione possibile solo alle atlete in possesso di minimo o di titolo di campione regionale come nel caso di Candida.

Gli 8 km di corsa su un percorso fangoso hanno reso complesso lo svolgimento della gara con 238 tra le migliori atlete italiane.

A un passo dal podio Candida Pascale è giunta 5° della sua categoria SF50.

Resta l'enorme soddisfazione di avere partecipato e ben figurato nel suo primo campionato italiano.

Galleria fotografica