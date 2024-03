Corsa campestre: sul podio studenti dell'Alfano

TERMOLI. I ragazzi dell’istituto di istruzione superiore “Alfano da Termoli” protagonisti in tutte le categorie delle finali regionali di corsa campestre dei Campionati Studenteschi.

Martedì 12 marzo, presso l’area verde di pertinenza dell’IPSEOA “Federico II di Svevia” di Termoli, si è svolta la Finale Regionale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre a cui hanno preso parte, come ogni anno, le squadre vincitrici delle fasi provinciali, rappresentative maschili e femminili, delle scuole secondarie della Regione.

Nonostante il cielo grigio, la pioggia, il freddo e una buona dose di fango, ma una campestre non è tale se non ci sono le tre F: Freddo, Fango e Fatica, la vivace e colorata rappresentativa dell’ IISS Alfano di Termoli si è distinta conquistando il podio in tutte le categorie.

Ammirevole l’impegno, la grande determinazione e la saggezza tattica degli studenti e delle studentesse dell’Alfano da Termoli: primo posto a squadre nelle categorie Allieve ( Candeloro Irene, Gagliardi Viola, Menadeo Violante Verangela, Senese Vanessa), primo posto a squadre nella categoria Allievi (Grassi Leo, Marzola Jacopo, Sciarretta Vittorio, Vernacchia Alessandro), secondo posto a squadre nella categoria Juniores Femminile ( Baldassarre Giulia, D’Agostino Anna, Maccagnani Alessandra, Napolitano Chantal), terzo posto a squadre nella categoria Juniores Maschile ( Marini Nicolo’, Palumbo Lorenzo, Paradiso Alessandro, Pugliese Luigi Francesco). A questi soddisfacenti risultati di squadra si sommano il secondo posto assoluto nella categoria allievi di Grassi Leo e il terzo posto assoluto, nella categoria Juniores Femminile, di Anna D’Agostino.

Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti accompagnatori, proff. Di Bucci Roberto e Monaco Mario, per questo ennesimo traguardo sportivo: in merito i due docenti hanno riferito “risultato che ci riempie di orgoglio, frutto di impegno e determinazione, del positivo lavoro e che conferma l’ottima tradizione della Scuola nelle competizioni sportive scolastiche”.

Galleria fotografica