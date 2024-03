Trofeo Binda, Noemi Lucrezia Eremita al via della "classica"

BASSO MOLISE. Dopo l’esperienza ligure del Trofeo Ponente in rosa, la stagione della molisana Noemi Lucrezia Eremita del K2 Women Team riparte con un appuntamento del calendario Uci Women’s World Tour. Domenica 17 marzo Nemi sarà al via del Trofeo Binda- Comune di Cittiglio, grande classica italiana che ogni anno accoglie le più forti atlete del mondo.

La gara della lunghezza di 140,5 km prenderà il via da Maccagno con Pino Veddasca per poi concludersi a Cittiglio. Una corsa dura e selettiva che presenta già una prima salita dopo soli 10 km. Nel finale il tracciato sarà caratterizzato da un circuito di 17,5 km da ripetere 5 volte con due salite, l’ultima a 8 km dall’arrivo.

Si tratta di una partecipazione importante per Eremita e il suo K2 Women Team, la molisana gareggerà con le atlete più forti al mondo per una corsa veramente impegnativa.

La molisana Noemi Lucrezia Eremita torna alle corse dopo l’ottima prestazione al Trofeo Ponente in Rosa dove ha concluso come terza miglior giovane. Accanto a lei ci saranno 5 compagne di squadra: la friulana Alice Papo, la romana Sara Pellegrini, la piemontese Vittoria Ruffilli e le toscane Gemma Sernissi e Rebekka Pigolotti che debutta in maglia K2.

Di seguito l’elenco completo delle atlete che prenderanno parte al Trofeo Binda:

- Noemi Lucrezia Eremita

- Alice Papo

- Sara Pellegrini

- Rebekka Pigolotti

- Vittoria Ruffilli

- Gemma Sernissi