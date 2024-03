Top five e top ten di categoria per i podisti della Runners Termoli a Putignano

TERMOLI. Si è svolta ieri, sabato 16 marzo, l'undicesima edizione della 6 ore di San Giuseppe.

La manifestazione si è svolta nel centro di Putignano (BA) e ha visto la presenza di 131 atleti in gara. Una gara molto impegnativa sotto l'aspetto muscolare e mentale. Infatti bisognava correre il numero maggiore di km nel tempo limite di 6 ore, su un circuito di 1 km. All'evento ha partecipato l'atleta Piero Biagio Mignogna tesserato per la società Runners Termoli che ha percorso 58km e 880 metri giungendo 29° assoluto e 4° della sua categoria.

Oltre a Piero era presente un termolese doc molto conosciuto in città Giuseppe Caruso tesserato per la Podistica San Salvo che è giunto 9° della sua categoria SM60 e 105° assoluto percorrendo 44 km e 807 mt. Una corsa tutta aerobica ci ha spiegato l'allenatore specialista di fondo, mezzofondo e marcia Filippo Cantore. La corsa aerobica è una corsa che mantiene i battiti cardiaci al di sotto dell'80% della frequenza massima. Correre nella zona aerobica sfrutta al massimo la capacità dell'atleta di utilizzare i grassi come fonte energetica e avviene a un ritmo che si può tenere per molte ore.

