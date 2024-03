Optimist e laser, al via l'attività degli equipaggi del circolo vela Termoli

Vento in poppa lun 18 marzo 2024

TERMOLI. Il circolo della Vela Termoli conferma anche quest’anno la propria presenza al circuito di regate organizzate dalla Federazione Italiana Vela per le Classi Optimist e Laser.

Ieri, domenica 17 marzo si sono svolte ad Ortona, presso La sede delle Lega navale, le regate della seconda tappa del Campionato IX Zona FIV per le Classi veliche Optimist e Laser.

L’occasione è stata propizia per presentare ufficialmente le rinnovate squadre veliche del Circolo della Vela Termoli che, dopo una lunga preparazione durata tutto l’inverno, hanno debuttato nel campionato federale.

Secondo il Vice Presidente e allenatore Domenico Guidotti, i giovani atleti hanno dimostrato in regata sia la consistenza della loro preparazione tecnica, che le loro buone capacità di gestione del campo di regata; aspetti necessari per poter affrontare le competizioni agonistiche di livello come quelle di Federvela.

Ad inizio giornata l’intensità del vento (10 kn) prometteva condizioni ottimali per lo svolgimento delle regate, intensità che è andata a calare con il passare delle ore.

Le condizioni atmosferiche hanno comunque permesso di svolgere una prova per le Classi Laser dove gli atleti Andrea Granitto e Oscar Pizzuto, nonostante il recente approdo alla Classe Laser 4.7, hanno dimostrato buone performance e capacità di gestione.

Lorenzo Sfischio nella Classe Laser Radial ha confermato le sue capacità tornato a gareggiare con i colori del Circolo termolese, con grande soddisfazione dell’allenatore.

I Complimenti del Presidente del CVT Fabrizio Loffreda e dell’intero Consiglio Direttivo vanno a tutti i giovani atleti del Circolo con l’augurio che le buone performance dimostrate in campo di regata, possano essere d’esempio per gli altri giovani velisti attualmente in formazione e che prossimamente affronteranno il loro debutto nelle competizioni ufficiali della FIV.

“Incentivare e preparare i giovani a praticare gli sport velici è una prerogativa del nostro Circolo e di tutto il suo staff dirigenziale” afferma il Presidente Loffreda, e testimonia con risultati concreti i risultati ottenuti grazie alla costanza e al lavoro che oltre 12 mesi stiamo mettendo in atto nella composizione delle squadre vela e windsurf.

