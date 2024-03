In arrivo 80 atleti da tutta Italia per il Campionato di società di marcia 2024

CAMPOBASSO. Si è svolta ieri, nella Sala “Tonino Bussone” del Coni Molise, la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano di Società di Marcia 2024, evento patrocinato dal Comune di Campobasso e dalla Regione Molise.

Sarà, infatti, Campobasso - domenica 24 marzo al Campo Comunale “Nicola Palladino” - ad ospitare la seconda prova della competizione. Un appuntamento di particolare importanza che vedrà arrivare nel capoluogo molisano oltre 80 atleti, da tutta Italia, provenienti dalle squadre dell’Aeronautica, Fiamme Gialle, Polizia e Società Civili di Atletica. Dunque, oltre ad essere un evento di particolare importanza - non soltanto da un punto di vista sportivo - risulta essere un evento fondamentale per portare in alto il nome del Molise anche in contesti nazionali.

A fare gli onori di “casa” il presidente del CONI Molise, Vincenzo D’Angelo il quale ha manifestato la sua soddisfazione per l’evento di domenica.

“Ospitare un evento come quello in programma il 24 - ha commentato il presidente - è una cosa che deve renderci orgogliosi. Il CONI Molise, come sempre, sarà presente a sostegno di iniziative come queste che danno lustro alla regione e che alimentano la cultura sportiva”.

“Per la Federazione e per la nostra regione - ha dichiarato il presidente della FIDAL Molise, Dino Mucci - è un onore ospitare la seconda prova del Campionato. Questo appuntamento porta il Molise su palcoscenici importanti che coinvolgono il resto d’Italia”.

“A Campobasso arriveranno atleti - ha concluso il presidente - di caratura importante: tra questi Francesco Fortunato, vincitore della prima prova a Frosinone e già olimpionico a Tokyo. Quella di domenica sarà una giornata da vivere appieno”.

“Mi preme - le parole dell’on. Elisabetta Lancellotta - fare i complimenti alla FIDAL Molise, al presidente Dino Mucci e a tutto il movimento sportivo dell’atletica leggera, disciplina in piena espansione su tutto il territorio regionale. Ospitare a Campobasso e in Molise una prova del Campionato Italiano di Società di Marcia deve essere motivo di orgoglio per tutto lo sport molisano”.

Non è mancato l’appoggio e il sostegno da parte del presidente nazionale della FIDAL, Stefano Mei che ha voluto lasciare un video messaggio ai presenti.

“È importante che anche il Molise - ha dichiarato Mei - come tutte le regioni d’Italia abbia possibilità di organizzare manifestazioni sportive, soprattutto di atletica. Un grande in bocca al lupo e un ringraziamento alla società, ai tecnici, agli atleti e al presidente Mucci”.

L’appuntamento di domenica sarà preceduto, nella giornata di sabato, da un seminario - organizzato in collaborazione con il Centro Studi & Ricerche FIDAL - che si terrà alle ore 17:30 nella sede del CONI Molise. Un momento formativo ed informativo durante il quale gli addetti ai lavori, ma anche appassionati potranno prendere parte. Un ringraziamento particolare alle aziende che hanno deciso di sostenere l’evento: i due Main Sponsor Metal Impianti e InterSport, Tendaggi Molise, Traslochi Mini Trans, Cefalo e Dimensione. Acqua “Sepinia” l’acqua ufficiale dell’evento.