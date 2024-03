Bocce, il termolese Giuseppe Fratangelo terzo al Trofeo San Giuseppe

FROSOLONE. Antonio Salone dell’Asd Gaeta, dopo diversi buoni risultati ottenuti in Molise nelle ultime settimane, va a segno nel Trofeo San Giuseppe, per il secondo anno consecutivo dedicato al maestro coltellinaio, Francesco Fraraccio, gara di bocce a carattere regionale, specialità individuale, organizzato dalla Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione.

Il laziale Salone ha battuto, nella finalissima, l’atleta campano Antonio Tessitore della Santa Barbara Sant’Arpino, quest’ultimo classificatosi al secondo posto.

Terza piazza per Giuseppe Fratangelo della Madonna delle Grazie Termoli, quarto posto per Franco Colavecchia del Bocciodromo Comunale Campobasso, entrambi usciti di scena alle semifinali.

104 gli atleti al via della kermesse, che ha avuto il suo epilogo al Bocciodromo Comunale di Frosolone, le cui premiazioni si sono tenute da Epica, Esposizione Permanente Internazionale del Coltello d’Arte.

A qualificarsi per le fasi finali della kermesse anche: Gabriele Rocco della società La Torre Vinchiaturo (quinto), Adriano De Bernardis della Bianchi Piedimonte San Germano (sesto), Luigi Cotugno della Nuova Aurora Foggia (settimo), Michele D'Elia dell’Asd Comunale Oratino (ottavo), Luigi Frattolillo della Padulese Paduli (nono), Luigi Alagno del Città di Nola (decimo), Antonio Garofalo de La Torre Vinchiaturo (undicesimo), Angelo Prebenna delle Fortezze Volanti Ariano Irpino (dodicesimo), Salvatore Franco della Bocciofila Avis Campobasso (tredicesimo), Domenico Guida della Bocciofila Avis Campobasso (quattordicesimo).

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’Aiab Molise, coadiuvato dall’arbitro di campo Clemente Di Bartolomeo.

Suggestiva, così come era accaduto nel 2023, la premiazione da Eepica, Esposizione Permanente Internazionale del Coltello d’Arte, luogo di cultura della città di Frosolone, il paese molisano dei coltelli e delle forbici, nato con lo scopo di omaggiare Francesco Fraraccio, mastro coltellinaio, e sua moglie, Concetta D’Antonio, maestra d’asilo ed elementari.

Da EPICA ad accogliere vincitori, dirigenti e appassionati sono stati Mimmo, Marilena e Fatima Fraraccio, a cui sono andati i ringraziamenti dei presidenti Giuseppe Formato e Pasquale Mangione “per la splendida accoglienza e l’eleganza nell’allestimento della location sede della cerimonia di premiazione”.

Alle finali e alle premiazioni presenti il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, il vice Pasquale Mangione (che è anche presidente della Frosolonese), i consiglieri Mario Perrella, Franco Colavecchia e il Delegato Provinciale FIB Isernia, Gregorio Valente.

Per la Bocciofila Frosolonese è stata la prima gara del calendario della FIB Molise 2024. Archiviato con successo il Trofeo San Giuseppe in ricordo del maestro coltellinaio, Francesco Fraraccio, la società del presidente Pasquale Mangione ha in programma già un’altra manifestazione con i due eventi del weekend del 27 e 28 aprile, il 20° Trofeo Città di Frosolone 17° Trofeo Lelio Pallante, che prevede una gara regionale a invito a terna nel pomeriggio di sabato 27 aprile e un individuale nazionale durante la giornata di domenica 28 aprile.