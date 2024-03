Vela, la zona Abruzzo-Molise con Guidotti ottiene i campionati italiani giovanili in "Doppio"

PESCARA. Sarà Pescara ad ospitare dal 4 all’8 settembre i Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio, un evento sportivo che porterà nel capoluogo adriatico più di 700 atleti provenienti da tutte le regioni che gareggeranno su circa 350 imbarcazioni di 6 classi veliche diverse: le derive 420, 29er, RS Feva, e i catamarani Nacra 15, Hobie Cat 16, Hobie Dragoon.

Un grande spettacolo che la Federazione Italiana Vela ha affidato alla IX Zona FIV Abruzzo e Molise e in particolare all’organizzazione di tre circoli uniti: il Circolo Nautico Pescara 2018, la Lega Navale di Pescara e l’Asd Svagamente.

L’evento è stato presentato martedì scorso nel Comune di Pescara che, insieme alla presidenza del Consiglio regionale, lo patrocina. Presenti il presidente della Fiv Francesco Ettorre, il presidente della IX Zona Domenico Guidotti, la vice presidente Alessandra Berghella (anche vice presidente Coni Abruzzo) i presidenti dei tre circoli Pavone, Lamante e Di Feliciantonio oltre al sindaco Carlo Masci e all’assessore allo sport Patrizia Martelli. I Campionati Giovanili in Doppio partiranno con la sfilata d’apertura mercoledì 4 degli atleti, tutti tra gli 11 e i 19 anni, che poi, da giovedì 5 a domenica 8, si sfideranno per quattro giorni in una serie di avvincenti regate fino alla proclamazione e premiazione dei Campioni Italiani di ciascuna classe (categoria).

Un evento importante e impegnativo, una delle competizioni “bandiera” della Federazione Italiana Vela (FIV), il top delle cinque Regate Fiv che ogni anno illuminano il ricchissimo calendario velico in Italia e che quest’anno, per la prima volta, avrà Pescara e il suo tratto di Mare Adriatico come location agonistica. Verranno allestiti 4 campi di regata a ridosso della spiaggia in modo che il pubblico e i bagnanti possano essere partecipi della manifestazione ed applaudire i concorrenti. In ogni campo sono previste (meteo marino permettendo) quattro o cinque prove al giorno. All’interno del porto turistico Marina di Pescara durante l’evento sportivo sarà allestito un Villaggio della Vela detto Fivillage, una delle caratteristiche proprie delle Regate Fiv, ossia un vero e proprio villaggio che riunisce alcuni sponsor e partner della Federazione, che sarà luogo di incontro per atleti e pubblico, relax, contatti e approfondimenti su iniziative e prodotti legati allo sport della vela. Le classi in Doppio dei Campionati Giovanili (ovvero per due persone di equipaggio) sono quelle che per partecipanti, risultati e caratteristiche tecniche, rappresentano al meglio l’attività della vela giovanile italiana, che per di più è una delle più vincenti a livello internazionale.