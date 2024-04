Giro delle Vigne, domani 350 ciclisti in partenza a San Martino in Pensilis

In sella sab 06 aprile 2024

BASSO MOLISE. Tutto pronto per la terza edizione del Giro delle Vigne. Sul classico circuito intorno ai vigneti del basso Molise domani mattina si daranno battaglia "sportiva" numerosi atleti dalle varie regioni d'Italia, nella competizione organizzata dall'asd “Figli del vento”, da sempre impegnata a promuovere il basso Molise offrendo agli atleti prodotti locali e molisani.

Quest'anno il borgo che ospiterà la manifestazione ciclistica sarà la città delle Carresi e della pampanella San Martino in Pensilis, dove il primo cittadino Giovanni Di Matteo non ha perso l'occasione per abbracciare il progetto, che riempie strutture ricettive, B&B e hotel, coinvolgendo anche l'indotto della ristorazione ne risentirà calcolando che siamo ancora fuori stagione, infatti l'asd “Figli del vento” ringrazia l'amministrazione comunale.

350 i ciclisti al via, in rappresentanza di 104 società ciclistiche giunte da numerose regioni d'Italia.

«Il Giro delle Vigne attira sempre più persone, gli atleti apprezzano le nostre colline a ridosso del mare; il Comune di San Martino è lieto di ospitare questa manifestazione con una grande valenza sportiva. Diamo il benvenuto a ciclisti, cicloamatori e a tutti gli ospiti che seguiranno la carovana, come amministrazione siamo lieti di accogliere con piacere questa manifestazione».

Due le competizioni, il giro lungo da 90 km e il giro corto da 70 km, rispettivamente su 6 e 5 giri.