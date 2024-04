Antonio Mattia Sisto sul podio dei campionati italiani paralimpici di tennistavolo

GUGLIONESI. Sale sul podio nella categoria 11 del tennistavolo paralimpico il 17enne Antonio Mattia Sisto, atleta di Guglionesi, al suo esordio nella competizione dei campionati italiani assoluti.

Terzo posto conquistato a pari merito (nella foto il podio, premiato dall’assessore comunale ai lavori pubblici Claudia Di Sano) per il 18enne Mario Ferretti (Radiosa), che è stato superato per 3-0 (9-11, 14-16, 3-11) da Forlin, e per il 17enne Antonio Mattia Sisto (Fly Sport Inail Molise), che è stato sconfitto per 3-0 (3-11, 2-11, 2-11) da Arno.

Il nuovo campione giovanile di classe 11 è Leonardo Forlin (Unione Sportiva Sarmeola), che, nella finale fra 20enni dei Campionati Italiani Paralimpici di Cadelbosco di Sopra, ha battuto per 3-2 (8-11, 11-9, 11-13, 11-4, 11-8) Federico Arno (Tennistavolo Biella), in una sfida caratterizzata da un gioco veloce, senza tatticismi.

Oltretutto, in doppio con Mario Ferretti, Sisto ha raggiunto i quarti di finale, sconfitti da Galletti e Rione Fili per 3-0 (11-5, 11-7, 11-4) su Antonio Mattia Sisto (Fly Sport Inail Molise) e Mario Ferretti (Radiosa).