Bocce Paralimpiche Sitting, primo posto per il molisano Mauro Piacente

CAMPOBASSO. A Pineto, l'atleta Mauro Piacente dell'Avis Campobasso ha vinto la gara Individuale Nazionale di Bocce Paralimpiche Sitting, ottimamente organizzata dal C.B. Pinetese del presidente Antonio Martella.

Piacente, in finale, ha battuto Leonardo Farina della Corona Ferrea Monza (secondo); mentre, in semifinale aveva superato Giovanni Barruzza, sempre della Corona Ferrea Monza (terzo classificato).

Al quarto posto si è classificato Pasquale Melone della Oltre gli Ostacoli Benevento.

Un altro successo che va ad aggiungersi al ricco palmarès di Mauro Piacente e della Bocciofila AVIS Campobasso.

La delegazione molisana in Abruzzo è stata composta, oltreché da Piacente, anche da Pasquale Evangelista e Piero Di Santo.

La gara è stata diretta Domenico Di Natale dell'AIAB Pescara con gli arbitri di campo Domenico Sposetti e Nico Battistelli, entrambi dell''AIAB Teramo.

"È una grande soddisfazione aver visto il nostro atleta Mauro Piacente vincere la gara dopo i due ottimi risultati dello stesso Piacente e di Pasquale Evangelista a Trevi", il commento del Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, e del Presidente dell'Avis Campobasso, Giuseppe Iacovino.

"I miei complimenti vanno alla Bocciofila Avis Campobasso, al presidente Iacovino e a tutti coloro che si adoperano per la crescita del movimento boccistico - ha proseguito il Presidente Giuseppe Formato - Sono contento che i nostri atleti con disabilità si fanno valere in giro per l'Italia, sia nelle bocce paralimpiche che nella Boccia Paralimpica".

Intanto, le bocce paralimpiche Sitting faranno tappa a Campobasso, al Bocciodromo Comunale di via Insorti d'Ungheria, sabato 11 e domenica 12 maggio, quando è in programma la quarta edizione del Trofeo 'Bocciamo l'Indifferenza', gara Individuale Nazionale, organizzata dalla Bocciofila Avis Campobasso.