Al porto turistico l'evento "Notte sveva - Festa dello Sport"

MONTENERO DI BISACCIA. Al Porto Turistico Marina Sveva, presso Marina di Montenero di Bisaccia, il 27 luglio, è in programma la "Notte sveva - Festa dello Sport".

Grazie alla responsabile marketing del Porto Turistico, Rosanna Pacchioli, che ha voluto fortemente questo grande evento, e all'ideatore Antonio Cane, a partire dalle ore 17, gli amanti delle varie discipline sportive potranno dilettarsi, sfidarsi e divertirsi in varie attività a due passi dal mare.

In una delle location più belle della costa Adriatica, saranno montati per un giorno campi da calcetto, pallavolo, basket, laser game e tanto altro ancora.

L'ingresso è gratuito così come la partecipazione alle varie sfide.

"Mi rivolgo a chi è presidente di Associazioni sportive. Per partecipare all’evento, gratuitamente, mi possono contattare su whatsapp, al numero 347.0174635, cosi darò tutte le informazioni necessarie" spiega l'organizzatore Antonio Cane. "Siamo sicuri che sarà una giornata frizzante e divertente, spensierata, oltre ad essere una grande vetrina per far conoscere le varie discipline sportive e promuovere l'attività fisica".

