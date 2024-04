Medio fondo targata FlyBike: ci sarà anche Noemi Lucrezia Eremita

LARINO. Fervono i preparativi in vista dell’ormai imminente svolgimento della seconda edizione della Medio fondo di Larino, la gara ciclistica organizzata dalla Fly Bike Larino del presidente Lorenzo Gammieri in programma domenica 14 aprile lungo il suggestivo percorso delle Carresi bassomolisane.

Abbiamo sentito proprio Gammieri in queste ore che, in primis, ha voluto sottolineare che c’è tempo ancora fino a domani per iscriversi alla gara, e poi ci ha anticipato che sono già oltre centocinquanta i ciclisti che si sono iscritti e con essi, ospite d’eccezione della manifestazione sportiva, ci sarà anche l’atleta della K2 Women Team, la molisana, o meglio la santacrocese-larinese Noemi Lucrezia Letizia. “Un’atleta che sta scrivendo pagine di sport davvero importanti. Una giovanissima donna che ha scelto il ciclismo e l’ha scelto fin da piccola. Per noi della FlyBike è davvero un onore averla alla nostra gara”.

Altra novità di questa seconda edizione della Medio fondo sarà anche la diretta streaming della gara che consentirà a tutti, grazie ad un maxi schermo installato in piazza del Popolo, di seguire le fasi della competizione che a differenza dello scorso anno, si svolgerà lungo il percorso definito delle carresi molisane. I ciclisti, partiti da piazza del Popolo, infatti, percorrendo la Statale 87 giungeranno in prossimità dello svincolo per Portocannone, attraverseranno il paese di origini albanesi per raggiungere San Martino in Pensilis e poi Ururi, ed ancora una volta Larino, dove dopo due giri giungeranno al traguardo affrontando l’impegnativa salita di via Morrone.

La gara ciclistica, come detto, è organizzata dalla Fly Bike d’intesa con Opes Italia, il Comune di Larino e la Provincia di Campobasso. Anche per l’edizione 2024, il main sponsor della manifestazione sarà l’Occhialeria Di Fonzo insieme al pastificio la Molisana.

Il programma di gara prevede il ritrovo dei partecipanti a partire dalle ore 7 del 14 aprile. Alle 9 sarà data la prima partenza quella relativa alla categoria Junior Senior 1/2, Vet1. A seguire sarà data la partenza per le categorie Vet2, Gent 1/2, Super 1/2, Donne e debuttanti. Il tutto lungo un circuito misto che sarà ripetuto per due volte.

C’è tempo ancora fino a domani per le iscrizioni che si potranno effettuare sul sito www.icron.it fino alle ore 12. La quota di iscrizione è di 15 euro mentre per le donne la stessa è gratuita. Per tutte le informazioni del caso è possibile contattare il presidente della Fly Bike Lorenzo Gammieri al numero 347.8065003.